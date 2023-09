Frases do dia 7 de setembro: mensagens do Dia da Independência do Brasil

O famoso grito: “independência ou morte” é parte de uma das frases mais famosas do Brasil. Foi pronunciado há 201 anos Dom Pedro I ao anunciar a independência do Brasil de Portugal, no dia 7 de setembro. Para celebrar a data, reunimos outras mensagens que representam a grandiosidade do dia.

Frases do dia 7 de setembro

Reunimos esta coleção de frases para ajudar a transmitir a mensagem de que seu coração bate verdadeiramente pelo verde e amarelo do Brasil.

“Calorosos votos no Dia da Independência do Brasil para você…. Vamos trabalhar juntos para tornar a nossa nação progressista e inspiradora.”

“Por ocasião do Dia da Independência do Brasil, envio-lhe minhas calorosas saudações…. Que vocês possam comemorar este dia especial com alto astral.”

“Hoje é dia de lembrar todos aqueles que desistiram de suas vidas, que lutaram pela nação…. Feliz Dia da Independência do Brasil.”

“Vamos celebrar juntos o sentimento de liberdade na ocasião especial do Dia da Independência do Brasil…. Vamos ter um dia cheio de comemorações.”

Todo o país está pintado de verde e amarelo – Feliz Dia da Independência a todos, desejando amor, paz e tranquilidade.

Outros podem ter esquecido; Mas eu nunca conseguirei. Que os tricolores do meu país voem cada vez mais alto! Feliz Dia da Independência!

A liberdade é um presente precioso de Deus. Que possamos sempre permanecer independentes. Um feliz dia da independência para você.

“Desejamos um alegre Dia da Independência do Brasil a todos os nossos concidadãos! Vamos celebrar a liberdade e a unidade que tornam a nossa nação forte.”

“Neste dia especial, lembramos a coragem e os sacrifícios daqueles que lutaram pela independência do Brasil. Feliz Dia da Independência!"

“Feliz Dia da Independência do Brasil! Vamos celebrar a beleza da nossa cultura diversificada, a riqueza da nossa história e o espírito do nosso povo.”

“Enquanto hasteamos a nossa bandeira, vamos honrar a jornada da nossa nação. Feliz Dia da Independência, Brasil!”

“Que o espírito da independência do Brasil nos inspire a continuar construindo um futuro melhor para o nosso país. Feliz Dia da Independência!"

“Neste dia histórico, vamos nos unir para celebrar a liberdade, o crescimento e a unidade do Brasil. Feliz Dia da Independência!"

“Feliz Dia da Independência, Brasil! Que o nosso amor por esta grande nação brilhe tanto quanto as estrelas da nossa bandeira.”

“Vamos agitar o verde e o amarelo com orgulho neste Dia da Independência do Brasil. Que nossa nação prospere e prospere!”

“Das florestas amazônicas às praias do Rio, vamos celebrar a diversidade e a beleza do Brasil neste Dia da Independência.”

“Feliz Dia da Independência do Brasil! Ao comemorarmos este dia, vamos refletir sobre as nossas conquistas e abraçar o potencial para um futuro melhor.”

“A liberdade é um presente inestimável e no Dia da Independência do Brasil celebramos a liberdade que nos une como nação.”

“Neste Dia da Independência do Brasil, vamos honrar nosso passado, valorizar nosso presente e preparar o caminho para um futuro promissor.”

“Desejamos a todos os brasileiros uma comemoração vibrante e animada do Dia da Independência! Que as cores da nossa bandeira simbolizem a nossa unidade e força.”

“Enviando votos calorosos no Dia da Independência do Brasil! Que a bandeira do nosso país balance para sempre em orgulho e prosperidade.”

“Feliz Dia da Independência, Brasil! Que o legado dos nossos antepassados ​​nos inspire a moldar um futuro repleto de progresso e harmonia.”

“Ao comemorarmos a independência do Brasil, vamos abraçar os valores que nos unem e celebrar a diversidade que nos enriquece. Feliz Dia da Independência!"

“Das ruas de São Paulo ao litoral da Bahia, que o espírito do Dia da Independência do Brasil nos una a todos na celebração. Viva o Brasil!”

“Desejo a vocês um dia cheio de alegria, orgulho e um profundo sentimento de patriotismo ao marcarmos o Dia da Independência do Brasil.”

“Feliz Dia da Independência do Brasil! Vamos valorizar as liberdades que temos hoje e trabalhar para um amanhã melhor para a nossa nação.”

“Que as cores da nossa bandeira nos lembrem dos sacrifícios feitos pela nossa liberdade e das oportunidades que temos pela frente. Feliz Dia da Independência, Brasil!”

“Neste dia significativo, vamos relembrar a força e a resiliência do nosso povo. Feliz Dia da Independência do Brasil!”

“Feliz Dia da Independência, Brasil! Vamos continuar a lutar pelo progresso, pela unidade e por um futuro do qual todos possamos nos orgulhar.”

“Ao celebrarmos o Dia da Independência do Brasil, vamos honrar a rica história da nossa nação e os sonhos daqueles que imaginaram uma terra livre e próspera.”

“Feliz Dia da Independência do Brasil! Hoje, celebramos não apenas a nossa história, mas também o potencial para um amanhã melhor e mais brilhante.”

“Das florestas amazônicas às cidades movimentadas, vamos nos unir para celebrar a beleza e a diversidade que tornam o Brasil extraordinário. Feliz Dia da Independência!"

“Uma nação torna-se independente no verdadeiro sentido quando todos os seus cidadãos têm uma vida segura e feliz.”

“Há muito sangue, sacrifício, suor e trabalho árduo para tornar uma nação independente.”

“O passado, o presente e o futuro de uma nação dependem dos seus cidadãos…. Nossos ancestrais fizeram um ótimo trabalho e agora é a nossa vez de dar o nosso melhor.”

“As cores do patriotismo e do amor pela nação estão acima de tudo e a independência é o que há de mais valioso.”

“A liberdade é uma conquista, mas antes de tudo uma construção.”

“A jornada para a independência é pavimentada com coragem, unidade e determinação inabalável.”

“Ao celebrarmos o Dia da Independência do Brasil, vamos lembrar o poder da unidade que levou à nossa liberdade.”

“A partir do momento da independência, o espírito de uma nação é livre para voar e moldar o seu próprio destino.”

Letra do hino da Independência

Já podeis, da Pátria filhos

Ver contente a Mãe gentil

Já raiou a liberdade

No horizonte do Brasil

Já raiou a liberdade

Já raiou a liberdade

No horizonte do Brasil

Brava gente brasileira

Longe vá, temor servil

Ou ficar a Pátria livre

Ou morrer pelo Brasil

Ou ficar a Pátria livre

Ou morrer pelo Brasil

Os grilhões que nos forjava

Da perfídia astuto ardil

Houve mão mais poderosa

Zombou deles o Brasil

Houve mão mais poderosa

Houve mão mais poderosa

Zombou deles o Brasil

Brava gente brasileira

Longe vá, temor servil

Ou ficar a Pátria livre

Ou morrer pelo Brasil

Ou ficar a Pátria livre

Ou morrer pelo Brasil

Não temais ímpias falanges

Que apresentam face hostil

Vossos peitos, vossos braços

São muralhas do Brasil

Vossos peitos, vossos braços

Vossos peitos, vossos braços

São muralhas do Brasil

Brava gente brasileira

Longe vá, temor servil

Ou ficar a Pátria livre

Ou morrer pelo Brasil

Ou ficar a Pátria livre

Ou morrer pelo Brasil

Parabéns, ó brasileiros

Já, com garbo juvenil

Do universo entre as nações

Resplandece a do Brasil

Do universo entre as nações

Do universo entre as nações

Resplandece a do Brasil

Brava gente brasileira

Longe vá, temor servil

Ou ficar a Pátria livre

Ou morrer pelo Brasil

Ou ficar a Pátria livre

Ou morrer pelo Brasil