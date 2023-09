Museu do Ipiranga no feriado de 7 de Setembro vai abrir: horário e programação

Museu do Ipiranga no feriado de 7 de Setembro vai abrir: horário e programação

O Museu do Ipiranga terá uma programação especial no feriado do dia 7 de setembro, quinta-feira. A ação será feita em comemoração a Independência do Brasil, que completa 201 anos. A entrada é gratuita para todos os públicos excepcionalmente neste data, mediante disponibilidade.

Programação do Museu do Ipiranga no feriado

A programação gratuita do Museu do Ipiranga ocorre das 9h às 17h e inclui exposições, jogos, oficinas, apresentações, entre outras atividades. A grade está sujeita a alterações.

Visitação gratuita ao Museu do Ipiranga

Quando: 7 de setembro, quinta-feira, das 9h às 17h

Como: os ingressos serão distribuídos somente na data, por ordem de chegada, a partir de 9h. Quantidade de bilhetes limitados, mediante lotação. Não será disponibilizado o agendamento.

Atividade com recursos de acessibilidade para a comunidade surda e empréstimo de audioguias, com recursos de audiodescrição e videolibras (vídeo com legendas e intérprete de Libras). Visita às exposições “Uma História do Brasil”, “Para entender o Museu” e “Passados Imaginados”.

Independência ou Morte!

Quando: das 9h às 17h, a cada 30 minutos, no Salão Nobre do Museu do Ipiranga

Pílulas de mediação no Salão Nobre a respeito da pintura “Independência ou Morte!”, de Pedro Américo.

CORALUSP

Quando: às 10h, na escadaria da esplanada

Apresentação do grupo “CoralUSP Sestina”, com um repertório de canções brasileiras, como samba e baião, peças argentinas e um clássico barroco de Händel. O grupo será acompanhado dos músicos Marcelo Faraldo Recski (pianista) e Luís Bastos (percussionista).

Jogos e vivências educativas

- Malabarismo e Piões

Quando: 10h e 14h, no Jardim Francês: terraço Nazaré

Público experimentar como é ser malabarista com a Caravana Tapioca. Disponibilização de claves, bolinhas, bambolês, pratos de equilíbrios e muitos outros objetos.

- Vai de Roteiro, no Jardim Francês: terraço Nazaré

Roteiros desenvolvidos em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo (lista abaixo).

A participação de crianças e adolescentes abaixo de 16 anos será condicionada à presença de um responsável.

Quando: 10h30 – Conheça o Parque da Independência

10h45 – Museu do Ipiranga: construção e restauro

11h – Parque da Independência para crianças

11h30 – Conheça o Parque da Independência

11h45 – Museu do Ipiranga: construção e restauro

12h – Parque da Independência para crianças

13h30 – Conheça o Parque da Independência

13h45 – Museu do Ipiranga: construção e restauro

14h – Parque da Independência para crianças

14h30 – Conheça o Parque da Independência

14h45 – Museu do Ipiranga: construção e restauro

15h – Parque da Independência para crianças

15h30 – Conheça o Parque da Independência

15h45 – Museu do Ipiranga: construção e restauro

16h – Parque da Independência para crianças

- Narrativas Afro-brasileiras e Indígenas

Quando: 10h e 11h45,no Jardim Francês: terraço Xavier

Vivência literária a partir das narrativas indígenas e afro-brasileiras. Com Luciana Sunsun e Marcia Licá.

Oficinas

- Meu querido monstro

Quando: às 10h, no Jardim Francês: terraço Nazaré

A atividade para toda família propõe partilhar as histórias da literatura infantil e depois da escuta, imaginar e criar os monstros que habitam nosso imaginário. Com a Cia. Circo de Trapo.

- Isogravura

Quando: às 10h, no Jardim Francês: terraço Nazaré

Técnica de gravura que foi adaptada a partir da técnica de xilogravura e tem como suporte o isopor. Com Xiloceasa.

- Qual seu Grito de Independência?

Quando: às 13h, no Jardim Francês: terraço Nazaré

Colagem analógica, estimulando o público a dar seu próprio grito da independência. Com Camila Alcântara (Lateral Galeria).

- Autômatos Poéticos

Quando: 10h e 14h, no Jardim Francês: terraço Xavier

A partir da construção de um autômato-pássaro, os participantes aprendem uma forma poética de olhar para o movimento e perceber o tempo. Com Du Salzane.

- Móbile da Diversidade

Quando: às 10h, no Jardim Francês: terraço Xavier

Criação de móbiles decorativos, com tecido papel e arame, representando figuras humanas estilizadas. Com Ateliê Fonfinfan.

- Paperdolls / Bonecas de Papel

Quando: 13h, no Jardim Francês: terraço Xavier

Remetendo às bonecas de papel que vinham em revistas e jornais nas décadas de 40 e 50, a proposta é refletir sobre outros corpos fora dos padrões pré-estabelecidos. Com Mariana Arantes e Márcio Masselli.

- Broches temáticos

Quando: 14h, no Jardim Francês: terraço Xavier

Broches artesanais temáticos, confeccionados a partir do reaproveitamento de retalhos. Com Ateliê Fonfinfan.

Intervenções

- Toré

Quando: às 16h, no Jardim Francês: terraço Xavier

O Toré é uma dança tradicional dos indígenas Pankararu, com significado espiritual: agradecer aos encantados por curas. Conduzido pelos praiás, dançadores com máscaras de croá, homens e mulheres dançam e cantam com o som do maracá.

Com o Povo Pankararu.

Confira: Vai ter desfile dia 7 de setembro em SP, DF e Campinas: veja horários e programação

Como chegar no Museu?

O Museu do Ipiranga está localizado no Parque da Independência, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. O público pode chegar ao local de transporte público, carro ou carros por aplicativo.

De metrô: desça nas estações Alto do Ipiranga (30 minutos de caminhada) ou Santos-Imigrantes (25 minutos a pé) da linha 2 -verde.

De ônibus: as principais linhas de ônibus que passam pelo Museu do Ipiranga são 4113-10 (Gentil de Moura – Pça da República), 4706-10 (Jd. Maria Estela – Metrô Vila Mariana), 478P-10 (Sacomã – Pompéia), 476G-10 (Ibirapuera – Jd.Elba), 5705-10 (Terminal Sacomã – metrô Vergueiro), 314J-10 (Pça Almeida Junior – Pq. Sta Madalena), 218 (São Bernardo do Campo – São Paulo).

De carro: não há estacionamento dentro do parque. Pessoas com deficiência que vieram de carro, na entrada da rua Xavier de Almeida, nº 1, há vagas rotativas (zona azul) em 90°.

De bicicleta: há paraciclos na área do jardim, próximos as portarias da rua Xavier de Almeida e Avenida Nazaré.

Relacionado: Rodízio de veículos em São Paulo será suspenso dias 7 e 8 de setembro

Qual o valor do ingresso para o Museu do Ipiranga?

Quem não puder comparecer no feriado, pode visitar o local em outros dias mediante compra de ingressos. As entradas custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) e podem ser adquiridas no site do Sympla, procurando pelo nome do museu na aba de busca, ou diretamente na bilheteria. É possível fazer o pagamento com dinheiro e cartões de débito ou crédito. O Museu do Ipiranga funciona de terça a domingo, das 9h às 17h.

O Museu do Ipiranga foi construído como uma forma de comemoração à Independência do Brasil, que aconteceu em 7 de setembro de 1822. Foram cinco anos para colocar o edifício de pé - a construção aconteceu entre 1885 e 1890. Foi apenas em 1894 que o local passou a abrigar o Museu do Estado, também chamado de Museu Paulista.

O monumento em homenagem à Independência e o Museu Paulista se misturaram, dando origem ao Museu do Ipiranga que conhecemos hoje.

O público pode aproveitar para visitar o Parque da Independência, que abriga o Museu, além das exposições e jardins que fazem parte do local.