10 frases de Simone de Beauvoir que são fundamentais no Dia da Mulher

Simone de Beauvoir (1908 – 1986) foi uma escritora francesa, filósofa existencial, ativista política, feminista e teórica social. Sua obra mais duradoura, O segundo sexo (1949), ainda é lida e estudada como um manifesto essencial sobre a opressão e a libertação das mulheres. Por isso, neste dia 8 de março, reunimos as frases mais famosas da icônica escritora.

Citações e frases de Simone de Beauvoir

"O homem é definido como um ser humano e a mulher como uma fêmea - sempre que ela se comporta como um ser humano, diz-se que ela imita o homem."

"Ninguém nasce, mas torna-se mulher."

"Poucas tarefas se assemelham mais ao suplício de Sísifo do que o trabalho doméstico, com sua repetição infindável: o limpo torna-se sujo, o sujo torna-se limpo, dia após dia. A dona de casa se desgasta marcando o tempo: ela não faz nada, simplesmente perpetua o presente... Comer, dormir, limpar – os anos já não sobem para o céu, estendem-se à frente, cinzentos e idênticos. A batalha contra o pó e a sujidade nunca se ganha."

"Toda opressão cria um estado de guerra; isso não é exceção."

"A vida tem valor enquanto se atribui valor à vida dos outros, por meio do amor, da amizade, da indignação, da compaixão."

"Em si, a homossexualidade é tão limitante quanto a heterossexualidade: o ideal deveria ser ser capaz de amar uma mulher ou um homem; ou seja, um ser humano, sem sentir medo, constrangimento ou obrigação."

“Emancipar a mulher é recusar confiná-la às relações que mantém com o homem, não negá-las a ela; deixe-a ter sua existência independente e ela continuará a existir também para ele: reconhecendo-se mutuamente como sujeitos, cada um ainda restará para o outro um outro. A reciprocidade de suas relações não eliminará os milagres – desejo, posse, amor, sonho, aventura – operados pela divisão dos seres humanos em duas categorias distintas; e as palavras que nos movem – dar, conquistar, unir – não perderão o seu significado. Pelo contrário, quando abolirmos a escravidão de metade da humanidade, juntamente com todo o sistema de hipocrisia que ela implica, então a 'divisão' da humanidade revelará o seu significado genuíno e o casal humano encontrará sua verdadeira forma."

"O autoconhecimento não é garantia de felicidade, mas está do lado da felicidade e pode fornecer coragem para lutar por ela."

"No dia em que for possível à mulher amar não em sua fraqueza, mas em força, não para escapar de si mesma, mas para se encontrar, não para se rebaixar, mas para se afirmar - nesse dia, o amor se tornará para ela, como para homem, fonte de vida e não de perigo mortal. Enquanto isso, o amor representa em sua forma mais comovente a maldição que pesa sobre a mulher confinada no universo feminino, mulher mutilada, insuficiente para si mesma."

"Cada um de nós é responsável por tudo e por cada ser humano."

