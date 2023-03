41 frases do Dia da Mulher que celebram o empoderamento feminino

Qualquer dia do ano é uma oportunidade perfeita para apoiar e celebrar as mulheres em sua vida. No entanto, o dia 8 de março marca um dia muito importante: o Dia da Mulher ! Esta data global reconhece as incríveis conquistas das mulheres, aumenta a conscientização e incentiva outras pessoas a defender a igualdade de gênero.

Não apenas um dia, mas todos os dias devem pertencer às mulheres. O dia 8 de março marca o Dia Internacional da Mulher. A história conta que o dia começou a ser comemorado quando 15.000 mulheres marcharam pela cidade de Nova York pedindo menor carga horária, salários mais altos e a oportunidade de votar em 1908. Um ano depois, o primeiro Dia Nacional da Mulher foi proclamado pelo Partido Socialista da América. Ao longo dos anos, o Dia Internacional da Mulher é comemorado em muitos países ao redor do mundo.

Autores e escritores sempre levantaram a voz sinalizando questões femininas e nos deram algumas citações e frases incríveis que retratam a essência do Dia da Mulher. Aqui listamos algumas citações, provérbios, slogans e frases de autores que você pode enviar para as mulheres em sua vida neste dia especial.

Frases curtas no Dia da Mulher

Melhores frases curtas para mandar por WhatsApp para que você ama, ou então para colocar na legenda de uma foto ou story.

- Meu corpo, meu direito.

- Todas nós podemos fazer isso! Somos Mulheres.

- O futuro é feminino.

- Uma garota com coragem é a revolução.

- Dê direitos às mulheres e coloque-as à frente.

- Meninas com sonhos tornam-se mulheres com visão.

- O lugar de mulher é onde ela quiser.

- Empoderando mulheres, empoderando a humanidade.

- Construir uma sociedade sustentável com igualdade de gênero.

- Feliz Dia Internacional da Mulher!

- Quem comanda o mundo? 👸

- Mais fortes juntas! 💪

Por que o Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março?

Frases inspiradoras do Dia da Mulher

Veja a seleção de citações para esse dia especial:

- “Ela não estava procurando por um cavaleiro. Ela estava procurando por uma espada. – Ático

- “A vida é dura, minha querida, mas você também é.” – Stephanie Bennett-Henry

- “Uma mulher forte olha um desafio nos olhos e pisca para ele.” – Gina Carey

- “Essas paredes que eles ergueram para nos segurar vão cair. É uma revolução, chegará a hora de finalmente vencermos.” ‒Taylor Swift

- “Eu não pertenço a lugar nenhum e a ninguém.” ‒ Waris Dirie

- “Feminismo não é sobre tornar as mulheres mais fortes. As mulheres já são fortes. Trata-se de mudar a forma como o mundo percebe essa força.” — GD Anderson

- “Ela superou tudo o que pretendia destruí-la.” – Rumi

- “Tudo bem se você cair e perder o brilho. Apenas certifique-se de que, quando voltar, você se levante como o fogo inteiro. – Colette Werden

- “E um dia ela descobriu que era feroz, forte e cheia de fogo, e que nem mesmo ela conseguia se conter, porque sua paixão queimava mais forte que seus medos.” – Marcos Antonio

- “Não há nada mais forte do que uma mulher que se reconstruiu.” ‒ Hannah Gadsby

- “É muito importante não ficar calado.” ‒ Pussy Riot

- “Cansei de tentar encontrar a maneira 'adorável' de expressar minha opinião.” ‒Jennifer Lawrence

- “Ela passou pelo inferno, então acredite em mim quando digo, tema-a quando ela olhar para o fogo e sorrir.” – E. Corona

- “Não há força mais poderosa do que uma mulher determinada a subir.” – WEB Dubois

- “Ela nunca pareceu abalada para mim; ela era um mosaico de batalhas de tirar o fôlego que venceu. – Matt Baker

- “O mundo precisa de mulheres fortes que levantem e edifiquem outras pessoas. Quem vai amar e ser amado. Mulheres que vivem bravamente, ternas e ferozes; mulheres de vontade indomável.” – Amy Tenney

- “Transforme suas feridas em sabedoria.” ‒ Oprah

- “Eu não preciso ser salvo. Eu sou minha própria pessoa. Eu sou forte." ‒ Miley Cyrus

- “Às vezes é a princesa que mata o dragão e salva o príncipe.” -Samuel Lowe

- “Tenho orgulho da mulher que sou hoje porque passei por um inferno para me tornar ela.” – Elis Portugal

“Na verdade, estou emocionado com a mulher que estou me tornando.” ‒ Katherine Ryan

- “Você recebeu esta vida porque é forte o suficiente para vivê-la.” – Ain Eineziz

- “Sim, ela conhece a dor, mas ela é forte. Seu coração não conhece outro caminho.” – AR Asher

- “Como qualquer coisa aprendida, a bravura precisa ser praticada.” ‒ Caroline Paula

- “Sua alma é feroz, seu coração é corajoso, sua mente é forte.” - rh Sin

- “A questão não é quem vai me deixar; é quem vai me parar.” – Ayn Rand

- “Uma mulher forte se defende. Uma mulher mais forte defende todas as outras.” – Grigor Dimitrov

- “Eu digo se sou bonita. Eu digo se eu sou forte. Você não determinará minha história - eu irei. —Amy Schumer

- “Todos nós temos uma 'Mulher Maravilha' dentro de nós.” – Shally Zomorodi

- “Ela olhou para trás em sua vida e percebeu que tudo o que aconteceu só a tornou mais forte.” – Desconhecido

As citações de Feliz Dia Internacional da Mulher devem ser autênticas - e certamente além da boca para fora e do clichê. E isso significa encontrar palavras que realmente falem com você.

Mas um dos nossos favoritos de todos os tempos tem que ser:

“Um brinde às mulheres fortes: que possamos conhecê-las. Que possamos ser elas. Que possamos criá-las.”