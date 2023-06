28 frases sobre a Liberdade de Imprensa para o dia 7 de junho

Aqui estão algumas citações por ocasião do Dia Nacional da Liberdade de Imprensa.

No calendário nacional, o 7 de junho é marcado como o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa 2023, uma celebração dos princípios fundamentais da liberdade dos meios de comunicação – como um motor para todos os outros direitos humanos. Por isso, separamos frases e citações para compartilhar nesta data especial.

Frases para o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa

1. Sem liberdade a imprensa não é nada e sem imprensa a sociedade não é nada…. Muitas felicidades no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

2. O que importa é a informação, não o que você pensa dela. Muitas felicidades no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

3. A liberdade de imprensa pertence ao povo de uma nação, não aos donos das publicações. Muitas felicidades no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

4. Nenhuma parede ou limitação deve ser grande o suficiente para conter o direito à liberdade de expressão. Seja livre e fale do seu coração. Muitas felicidades no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

5. Existimos nesta terra para podermos falar o que pensamos e seguir nossos corações. Deixe suas palavras alcançarem as massas. Desejo-lhe um feliz Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

6. A caneta é a espada mais poderosa. Fale em voz alta e levante-se juntos contra as questões sociais. Desejo-lhe um feliz Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

7. Nesta ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, devemos todos lembrar que a liberdade de imprensa não é um fim em si, mas um meio para alcançar uma sociedade livre. Feliz Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

8. Deixe a justiça falar, dando poder suficiente para as pessoas falarem livremente. Desejo-lhe um feliz Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

9. Não deixe que ninguém o impeça de ser ouvido. Ajude a comunidade e exerça seu direito à liberdade de expressão. Muitas felicidades no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

10. Desejo a todos um Feliz Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, junte-se ao movimento, fale livremente e deixe sua voz ser ouvida neste dia.

11. Nada neste mundo deve atrapalhar o trabalho de um jornalista. Feliz Dia da Liberdade de Imprensa.

12. O poder de uma caneta é mais do que tudo. Vamos usá-lo com sabedoria para o benefício de nossa sociedade. Saudações no Dia Mundial da Imprensa 2023.

13. Saúdo sua coragem e sua vontade de servir à sociedade. Boa sorte e boa saúde!

14. É hora de vermos o papel do jornalista com muito respeito. Eles são nossos soldados dentro dos limites.

15. Não deixe que ninguém o impeça de ser ouvido. Exerça o seu direito à liberdade de expressão. Muitas felicidades para você nesta ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

Citações famosas sobre o jornalismo

“A liberdade de imprensa é um privilégio precioso que nenhum país pode abrir mão.” -Mahatma Gandhi

“Uma imprensa livre é um dos pilares da democracia.” -Nelson Mandela

“A liberdade da mente humana é reconhecida no direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa.” -Calvin Coolidge.

“A liberdade de imprensa, se é que significa alguma coisa, significa a liberdade de criticar e se opor.” -George Orwell.

“Nenhuma prisão é grande o suficiente para conter a liberdade de expressão.” -Mazen Darwish

Temos que defender a liberdade de imprensa e de expressão – porque, no final, mentiras e desinformação não são páreo para a verdade.” -Barack Obama

“A única segurança de todos está em uma imprensa livre.” – Thomas Jefferson

“Nossa liberdade depende da liberdade de imprensa, e esta não pode ser limitada sem ser perdida.” – Thomas Jefferson

“A liberdade de imprensa não é apenas importante para a democracia, é a democracia.” -Walter Cronkite

“Quem quer derrubar a liberdade de uma nação deve começar por subjugar a franqueza de expressão.” – Benjamin Franklin

“A liberdade de imprensa é a argamassa que une os tijolos da democracia – e também é a janela aberta embutida nesses tijolos.” -Shashi Tharoor

