Brasil comemora o Dia do Professor nessa terça-feira, 15 de outubro.

Homenagem para o Dia dos Professores com 12 frases de Paulo Freire

Nessa terça-feira, 15 de outubro, o brasileiros celebram o Dia dos Professores. Para aqueles que buscam fazer uma homenagem à altura de tamanha importância que esses profissionais possuem, separamos frases de Paulo Freire, o patrono da educação.

Famosas frases de Paulo Freire

"Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.”

“Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor.”

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.”

“O educador se eterniza em cada ser que educa.”

“A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa.”

“Não foram os camponeses que disseram a mim: Paulo, tu já leste Marx? Não, eles não liam nem jornal, foi a realidade que me remeteu a Marx”.

“Na verdade, só os oprimidos podem conceber um futuro completamente diferente de seu presente, na medida em que alcançam a consciência da classe dominada.”

“A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele.”

“Não existe docência sem discência.”

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens educam-se entre si, mediatizados pelo mundo.”

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria.”

“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre.”

Citações de Dia dos Professores

"Acredito que a profissão de professor contribui mais para o futuro da nossa sociedade do que qualquer outra profissão". John Wooden

"O único sinal exclusivo de conhecimento profundo é o poder de ensinar". Aristóteles

"Seu melhor professor é seu último erro". Ralph Nader

"Gosto de um professor que te dá algo para levar para casa para pensar além do dever de casa". Lily Tomlin

"Os professores podem mudar vidas com a mistura certa de giz e desafios". Joyce Meyer

"Se você tem que colocar alguém em um pedestal, coloque os professores. Eles são os heróis da sociedade". Guy Kawasaki

"Bons professores sabem como extrair o melhor dos alunos". Charles Kuralt

"Os livros são os amigos mais silenciosos e constantes; são os conselheiros mais acessíveis e sábios, e os professores mais pacientes". Charles William Eliot

