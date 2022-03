Ingressos para o Carnaval de SP 2022: valores e como comprar

Por conta da pandemia de covid-19, os tradicionais desfiles das escolas de samba em São Paulo foram adiados, ficando para os dias 16, 21, 22, 23 e 29 de abril, no sambódromo do Anhembi. Saiba mais sobre os valores e como comprar ingressos para curtir o Carnaval de SP.

Valores dos ingressos para o Carnaval de SP 2022

Os valores dos ingressos para o Carnaval de SP 2022 variam conforme o setor da arquibancada e o grupo que desfilará no dia. No dia 16, sábado, quando irão passar na avenida as escolas do grupo de Acesso 2, o custo do ingresso é de R$10 para qualquer setor. Já no dia 21, quinta-feira, dia do grupo de Acesso 1, o valor é de R$50.

Para os desfiles do grupo Especial, nos dias 22 e 23, os valores ficam entre R$90 e R$190, dependendo do setor. Por fim, o desfile das campeãs, na sexta-feira do dia 29, tem o valor dos ingressos variando entre R$70 e R$90. Importante lembrar que, em função da lei nº 12.933 de 26/12/2013, 40% dos ingressos são destinados ao benefício de meia-entrada para estudantes, idosos, portadores de deficiência, jovens pertencentes a famílias de baixa renda, funcionários e professores das redes estadual e municipal de ensino de São Paulo.

Segundo informações da Liga-SP, todos os ingressos adquiridos antes do adiamento do Carnaval SP 2022 passam a valer, automaticamente, para as novas datas. Ou seja, quem garantiu um lugar nos desfiles antes do dia 21 de janeiro não precisa trocar o ticket com os dias antigos, basta apresentá-los nas catracas do sambódromo do Anhembi.

Como comprar ingressos para o Carnaval de SP

As vendas dos ingressos para o Carnaval de SP são organizadas pela Liga Independente das Escolas de São Paulo (Liga-SP), e para comprar basta acessar o site www.clubgedoingresso.com. Aqueles que residem na capital também podem obter a entrada pela bilheteria física montada no Carioca Club, localizado na rua Cardeal Arcoverde, nº 2899, em Pinheiros, com horário de venda de segunda a sábado, das 13h às 17h.

Para dúvidas ou mais informações, basta entrar em contato com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo por meio do e-mail sac@ligasp.com.br.

