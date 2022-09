Livros Paulo Freire grátis: onde baixar 17 obras de graça

Livros Paulo Freire grátis: patrono da educação brasileira, Paulo Freire foi pedagogo, filósofo e é reconhecido como um dos mais respeitosos educadores no mundo. Se estivesse vivo, Paulo Freire completaria 101 em setembro de 2022.

Segundo o instituto que leva seu nome, Paulo Freire nasceu em uma região pobre de Recife, em Pernambuco, em 19 de setembro de 1921, e foi de ver as dificuldades das classes menos favorecidas que Paulo Freire se indignou contra as injustiças e passou a defender a transformação da sociedade pela educação.

O método Paulo Freire criado pelo educador consistia em não só alfabetizar como também politizar. Os alfabetizandos percebiam as injustiças que os oprimiam, e eram encorajados a buscar a libertação. Ainda conforme o instituto, Paulo Freire é conhecido até hoje por ser um educador voltado para as questões do povo dentro de uma postura político-ideológica que busca superar as relações de opressão.

Quem foi Paulo Freire?

Paulo Freire chegou a coordenar o Programa Nacional de Alfabetização, usando o método que criou, mas o projeto foi extinto pela ditadura. Paulo Freire foi acusado pelo governo militar de “subverter a ordem instruída”, foi preso e se exilou durante 16 anos.

Neste tempo, Paulo Freire foi para o Chile, país onde trabalhou no desenvolvimento de programas educativos para adultos no Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e do Ministério da Educação do Chile. No exílio que Paulo Freire escreveu o que viria a ser a sua principal obra “Pedagogia do Oprimido”.

De volta ao Brasil em 1980, Paulo Freire lecionou nas mais importantes universidades do País, como Unicamp e PUC SP até assumir em 1989 a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.

Paulo Freire ganhou prêmios e reconhecimento em todo o mundo pela relevância do seu trabalho na educação. Seu último livro foi lançado em abril de 1997, “Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa”. Um mês depois, Freire morreu em decorrência de um infarto do miocárdio.

Desde 2012 Paulo Freire foi declarado Patrono da Educação Brasileira pela Lei 12.612, de 13 de abril de 2012, de autoria da deputada federal Luíza Erundina (Psol-SP).

Livros Paulo Freire grátis: veja onde baixar

Paulo Freire escrevia pautado na liberdade dos povos e na justiça social entre os homens. Para o escritor, a educação estava relacionada à emancipação da pessoa humana.

Paulo Freire é referência mundial na educação até hoje e teve, segundo o Instituto Paulo Freire, suas obras traduzidas em mais de 20 idiomas. Paulo Freire defendia educação pautada no diálogo e no afeto e foi agraciado com mais de 30 títulos de Doutor Honoris Causa tanto em vida quanto pós-falecimento.

Conforme escrito pelo site Hypeness, Paulo Freire pregava que o objetivo da escola deveria ser ensinar o aluno a “ler o mundo para poder transformá-lo” e que o contexto de cada um tinha de ser levado em consideração para estimular um olhar crítico sobre o mundo.

O livro mais importante da trajetória de Paulo Freire, segundo o próprio instituto que leva seu nome, é “Pedagogia do Oprimido”. Esta obra também é a mais traduzida do educador e vendeu, apenas em inglês, mais de meio milhão de exemplares.

A segunda obra considerada mais importante de Paulo Freire é “Pedagogia da Autonomia – Saberes Necessários à Prática Educativa”, que vendeu mais de 1 milhão de exemplares.

É unânime o pensamento de que não há outra forma de homenagear o educador centenário do que ler e estudar suas obras, e refletir o legado deixado por Paulo Freire.

A sequência de livros foi retirada dos sites CPERS, sindicato que representa mais de 80 mil professores, funcionários de escola e especialistas da rede estadual do Rio Grande do Sul, APP, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, e do Click Museus.

Para fazer o download, basta clicar em cada uma das obras. Uma outra janela vai abrir e você deve clicar na setinha à direita e fazer o dowload e ler livros de Paulo Freire grátis em PDF.

Veja abaixo a lista de livros de Paulo Freire grátis:

A Importância do Ato de Ler (1982)



Segundo o prefácio, o livro relaciona a importância do ato de ler e a biblioteca popular com a alfabetização de adultos em cima da experiência desenvolvida por Paulo Freire em São Tomé e Príncipe.

Você pode baixar gratuitamente clicando aqui.

A Propósito de uma Administração (1961)

Na obra, Paulo Freire faz reflexão da necessidade de uma administração estar alinhada às demandas sociais e organizativas da sociedade, e que assim futuros administradores venham a trabalhar uma prática que considere os aspectos sociais da sociedade.

Você pode baixar gratuitamente clicando aqui.

Ação Cultural para a Liberdade (1975)

Paulo Freire aborda diferentes aspectos da realidade brasileira sob a ótica de quem defende e luta por uma mudança profunda e crítica. O livro reúne textos escritos entre os anos de 1968 e 1974, mas que continuam a ser atuais de temas como alfabetização à reforma agrária.

Clique aqui para baixar o livro de graça.

Cartas à Guiné-Bissau (1977)

Cartas à Guiné Bissau foi escrito e compilado entre os anos de 1976 e 1977. No livro, Paulo Freire registra seu primeiro ano de trabalho na construção de um modelo de alfabetização de adultos em Guiné-Bissau, então recém-independente.

Clique aqui para baixar o livro de graça.

Educação como Prática da Liberdade (1967)

O livro foi escrito em 1967, logo nos primeiros anos de Paulo Freire no exílio. O objetivo principal da obra é o de alcançar a educação que liberta o oprimido e o insere na sociedade como força capaz de transformar o meio.

Você pode baixar gratuitamente clicando aqui.

Educadores de Rua, uma Abordagem Crítica – Alternativas de Atendimento aos Meninos de Rua (1987)

A obra reúne reflexões e debates entre Paulo Freire com educadores de rua em São Paulo. O livro traz os obstáculos a serem vencidos e o que já havia como consenso à época sobre papeis, aspirações e objetivos dos meninos e dos educadores de rua.

Para baixar o livro gratuitamente, clique aqui.

Extensão ou Comunicação? (1969)

Segundo o Google Books, o livro foi escrito em 1968, época de exílio de Paulo Freire no Chile, e analisa o problema da comunicação entre o técnico e o camponês no processo de desenvolvimento de uma nova sociedade agrária. E mais uma vez, Paulo Freire defende uma educação que se dá pela troca, diálogo, comunicação e aprendizado mútuo.

Para baixar, clique aqui.

Medo e Ousadia (1986)

Em Medo e Ousadia, Paulo Freire e o educador americano Ira Shor abordam o cotidiano do professor, problemas práticos e teóricos colocados pela pedagogia dialógica, além de compartilharem opiniões sobre sobre o sistema de educação tradicional, e as diferenças entre uma educação verdadeiramente democrática.

Para baixar a obra, clique aqui.

Pedagogia da Autonomia (1997)

Última obra escrita por Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia apresenta uma reflexão sobre a relação entre educadores e educandos, além de apresentar propostas de práticas pedagógicas que desenvolvam autonomia e capacidade crítica.

Para baixar a obra, clique aqui.

Pedagogia da Esperança (1992)

Escrito em 1992, Pedagogia da Esperança faz uma reflexão sobre Pedagogia do Oprimido, principal obra de Paulo Freire escrita durante seu exílio no Chile, em 1968. Segundo o Google Books, Paulo Freire faz uma análise das experiências pedagógicas dos últimos 30 anos aplicadas em diferentes países.

Para baixar a obra, clique aqui.

Pedagogia da Indignação (2000)

Este foi o livro que Paulo Freire escrevia quando morreu, no dia 2 de maio de 1997. A obra reúne cartas escritas por Freire, em uma comunicação que o próprio prefácio do livro apresenta como ferramenta que ele tanto gostava de utilizar.

Para baixar a obra, clique aqui.

Pedagogia: Diálogo e Conflito (1989)

Escrito por Moacir Gadott, Paulo Freire e Sérgio Guimarães, o livro responde a perguntas sobre a evolução da educação brasileira que surgem do debate e da experiência de sala de aula, no confronto político e pedagógico e no grito do povo manifestado no movimento de massa.

Para baixar o livro, clique aqui.

Pedagogia do Oprimido (1968)

Considerada a obra principal de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido foi escrita durante o exílio de Freire no Chile no período da ditadura militar no Brasil. De acordo com a sinopse, o livro fala sobre as relações que sustentam uma ordem injusta entre opressor e oprimido.

Ao mesmo tempo em que é visto como um livro “radical”, descreve sobre o conhecer solidário, a vocação ontológica, o amor, o diálogo, a esperança e a humildade. Pedagogia do Oprimido é destinado aos revolucionários que querem um mundo mais justo.

Para baixar o livro grátis de Paulo Freire, clique aqui.

Política e Educação (1993)

Neste livro, Paulo Freire faz um apanhado mais crítico da história da educação através de 11 textos escritos ao longo de 1992 apresentados em seminários no Brasil e no exterior. O livro traz temas filosóficos voltados à prática responsável e de qualidade da educação popular e de adultos, à alfabetização e à participação comunitária.

Para ler gratuitamente, clique aqui.

Por uma Pedagogia da Pergunta (1985)

Neste livro, Paulo Freire “conversa” com Antonio Faudez sobre ideologia libertária. Os dois educadores descrevem a experiência do exílio e discutem o método de ensino Paulo Freire como um conjunto de princípios em transformação e que provam que para adquirir conhecimento é preciso escolher estar disposto a aceitar o outro e a aprender com a história do outro.

Para baixar o livro de graça, clique aqui.

Professora Sim, Tia Não (1982)

Na obra, Paulo Freire faz uma denúncia de que a troca de professora por “tia” é uma armadilha ideológica. Segundo a sinopse, nas cartas que compõem o livro, o educador analisa as qualidades verdadeiras e autênticas das virtudes éticas que educadores progressistas precisam ter e praticar para se tornarem agentes de transformação social.

Clique aqui para baixar gratuitamente.

Carta de Paulo Freire aos professores (2001)

Nas cartas de Paulo Freire aos professores, o maior educador brasileiro fala a quem ousa ensinar o quão necessária é a significação crítica deste ato, e que “não existe ensinar sem aprender”.

Para baixar de graça, clique aqui.