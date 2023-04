Mensagem de Páscoa para celebrar o milagre da fé

Espalhe alegria com estes provérbios e mensagens da Páscoa

As mensagens de Páscoa são uma maneira simples, mas significativa, de expressar seu amor e esperança para aqueles ao seu redor. Aqui estão alguns dos melhores votos de Páscoa para compartilhar com seus entes queridos:

Nossa lista tem mensagens para todos, esteja você procurando uma citação de Páscoa ou um versículo religioso da Bíblia de Páscoa ou as melhores orações de Páscoa . Para alguns da sua lista, não há nada melhor do que uma piada engraçada de Páscoa que pode ser usada como uma linda legenda de Páscoa no Instagram.

Independentemente do tipo de mensagem que você procura, há uma saudação especial nesta lista só para você.

Mensagem de Páscoa

- Feliz Páscoa! Aproveite este dia especial.

- Espalhando uma mensagem de amor e esperança.

- Eu gostaria que pudéssemos estar juntos neste dia sagrado. Feliz Páscoa!

- "Ele não está aqui; ressuscitou!" —Lucas 24:6-7

- Que seu dia seja cheio de luz.

- A fé torna todas as coisas possíveis.

- "Bem-aventurados os que não viram e creram." - João 20:29

- Feliz Páscoa! Que esse dia seja tão especial e lindo quanto você.

- Esperamos que você tenha uma Páscoa de paz

- O espírito da Páscoa tem tudo a ver com esperança, amor e alegria de viver. Que você tenha um dia abençoado!

- Desejo-lhe uma santa e abençoada Páscoa!

- Feliz Páscoa! Que este lindo dia seja um testemunho do amor e da glória de Deus.

- Que Deus te cubra de bênçãos, amor e paz nesta Páscoa.

- É hora de celebrar Seu maior milagre de todos. Feliz Páscoa!

- Enviando-lhe bênçãos de Páscoa e desejando-lhe um feriado reflexivo e tranquilo.

- Fique com Deus e tenha uma linda Páscoa.

- Que você sinta o amor de Deus neste dia abençoado.

- Alegrem-se no Senhor e neste lindo feriado. Feliz Páscoa!

- Orando para que você sinta o amor de Cristo durante este dia de Páscoa e além.

- Que o milagre da Páscoa lhe traga paz e alegria.

Versículos da Bíblia sobre a Ressurreição

Mateus 28:6: "Ele não está aqui; ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde jazia."

Lucas 24:6-7: “Lembrai-vos de como vos disse, quando ainda estava convosco na Galileia: 'É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia'. "

João 11:25-26: "Respondeu-lhe Jesus: 'Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá; esse?'"

Romanos 10:9: "Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo."

1 Pedro 1:3-4: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Segundo a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcescível, guardada nos céus para vós”.

João 6:40: "Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olha para o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia."

Romanos 6:4-5: “Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. fomos unidos a ele em uma morte semelhante à dele, certamente seremos unidos a ele em uma ressurreição semelhante à dele”.

Romanos 6:8-11: "Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, não pode mais morrer; a morte não mais tem domínio sobre ele. Quanto à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas; mas quanto à vida, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus”.

Atos 3:15: "Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos."

Filipenses 3:10: "Quero conhecer a Cristo - sim, conhecer o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele em sua morte."

Romanos 10:9: "Porque, se com a tua boca confessares 'Jesus é o Senhor' e em teu coração tiveres fé que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo."

Colossenses 2:12: “Tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé na obra de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.”