Mensagem para o Dia da Mulher: 50 frases para o 8 de março

O 8 de março é um dia para homenagear as mulheres inspiradoras que influenciam nossas vidas, fortalecem comunidades e impulsionam mudanças em todo o mundo. O Dia da Mulher é mais do que apenas uma celebração — é um momento para reconhecer, apreciar e exaltar as conquistas das mulheres em todas as esferas. Da criatividade e inovação à liderança e ativismo, as mulheres continuam a quebrar barreiras e moldar o futuro.

O que escrever no Dia da Mulher, 8 de março

1 – Que você sempre brilhe com confiança, força e graça. Feliz Dia das Mulheres!

2 – Desejando a você um dia cheio de amor, apreciação e oportunidades infinitas. Você merece o melhor!

3 – Sua resiliência e coragem inspiram o mundo. Continue quebrando barreiras e perseguindo sonhos!

4 – Que sua jornada seja repleta de sucesso, felicidade e liberdade para ser você mesma.

5 – Você é poderosa, imparável e suficiente — hoje e sempre!

6 – Para todas as mulheres incríveis: que suas vozes sejam sempre ouvidas e seus sonhos sempre válidos.

7 – Que sua gentileza, sabedoria e força continuem a elevar aqueles ao seu redor.

8 – Celebre a si mesma hoje e todos os dias, porque o mundo é melhor com você nele!

9 – Desejando a você a coragem de se erguer, o poder de inspirar e o amor que você merece.

10 – Que sua vida seja repleta de propósito, paixão e possibilidades infinitas. Feliz Dia das Mulheres!

11 – Desejando a você amor, alegria e felicidade sem fim hoje e sempre!

12 – Que você sempre encontre forças para perseguir seus sonhos e o amor para preencher seu coração!

13 – Você merece toda a felicidade do mundo — celebrando você hoje e sempre!

14 – Sua gentileza e calor tornam a vida linda — obrigada por ser você!

15 – Você é amada, querida e apreciada — hoje e todos os dias!

16 – Que você esteja sempre cercada de amor, risos e do sucesso que merece!

17 – Sua presença traz tanta alegria — continue espalhando sua luz para o mundo!

18 – Obrigada por ser uma fonte de amor e apoio — desejando a você o melhor sempre!

19 – Você torna o mundo um lugar mais brilhante com sua gentileza — feliz Dia da Mulher!

20 – Que sua vida seja repleta de felicidade, força e todo o sucesso que você deseja!

21 – Atrás de cada mulher bem-sucedida está… ela mesma! Continue arrasando, rainha!

22 – Quem precisa de um super-herói quando temos mulheres comandando o mundo?

23 – Vamos fazer multitarefas como um profissional — porque quem mais consegue lidar com tudo isso?

24 – Você merece uma coroa por lidar com a vida como uma chefe — feliz Dia da Mulher!

25 – O Dia da Mulher deveria ser todo dia… mas vamos comemorar hoje!

26 – O trabalho de uma mulher nunca acaba — exceto no Dia da Mulher! Faça uma pausa!

27 – Hoje, relaxe e deixe outra pessoa cuidar das coisas — boa sorte com isso!

28 – Que seu café seja forte e sua paciência mais forte — saúde para você!

29 – A mente de uma mulher é mais afiada que uma faca — tenha cuidado ao discutir!

30 – Um brinde a ser fabulosa, destemida e sempre cinco passos à frente!

31 – Seja ousada, seja forte, seja imparável — porque você já é!

32 – O mundo precisa de mais mulheres destemidas e empoderadas como você — continue brilhando!

33 – Sua voz, sua força e sua sabedoria fazem a diferença — nunca se esqueça disso!

34 – Você é uma líder, uma sonhadora e uma lutadora — continue inspirando!

35 – Nada pode parar uma mulher determinada — que você sempre persiga seus sonhos!

36 – Toda mulher tem o poder de mudar o mundo — continue liderando o caminho!

37 – Acredite em você, porque o mundo já acredita em você!

38 – Continue provando que as mulheres podem alcançar tudo o que desejam!

39 – Você é poderosa além da medida — abrace isso e conquiste o mundo!

40 – Mulheres fortes constroem sociedades fortes — sua força é uma inspiração!

Citações para a data

“Uma garota deve ser duas coisas: quem e o que ela quer.” – Coco Chanel

“Não há limite para o que nós, mulheres, podemos realizar.” – Michelle Obama

“Pense como uma rainha. Uma rainha não tem medo de falhar. O fracasso é outro trampolim para a grandeza.” – Oprah Winfrey

“Cada vez que uma mulher se defende, sem saber, sem reivindicar, ela se defende por todas as mulheres.” – Maya Angelou

“As meninas nunca devem ter medo de ser inteligentes.” – Emma Watson

“As mulheres são o maior reservatório inexplorado de talentos do mundo.” – Hillary Clinton

“O feminismo não é sobre tornar as mulheres mais fortes. As mulheres já são fortes; é sobre mudar a maneira como o mundo percebe essa força.” – GD Anderson

“Você nunca deve ter medo do que está fazendo quando é certo.” – Rosa Parks

“A mulher empoderada é poderosa além da medida e bela além da descrição.” – Steve Maraboli

“Mulheres bem comportadas raramente fazem história.” – Eleanor Roosevelt

Por que o dia 8 de março é o Dia da Mulher?

O Dia Internacional da Mulher (DIM) surgiu do movimento trabalhista.

As sementes foram plantadas em 1908, quando 15.000 mulheres marcharam pela cidade de Nova York exigindo menos horas de trabalho, melhores salários e o direito de votar.

Um ano depois, o Partido Socialista da América declarou o primeiro Dia Nacional da Mulher.

A ideia de torná-lo um evento internacional veio de Clara Zetkin, uma ativista comunista e defensora dos direitos das mulheres.

Em 1910, ela levantou essa questão em uma Conferência Internacional de Mulheres Trabalhadoras em Copenhague.

Sua sugestão foi apoiada por unanimidade pelas 100 mulheres de 17 países que estavam na conferência.

O primeiro Dia Internacional da Mulher foi celebrado em 1911, na Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça.

A Organização das Nações Unidas (ONU) começou a marcar o evento em 1975. O primeiro tema adotado pela ONU (em 1996) foi “Celebrando o Passado, Planejando o Futuro”.

Por que o Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março?

A ideia original da Sra. Zetkin para uma celebração internacional não estava vinculada a um dia específico.

A data de 8 de março foi escolhida depois que mulheres russas exigiram “pão e paz” durante uma greve de guerra em 1917.

Quatro dias após o início da greve, o czar foi forçado a abdicar, e o governo provisório concedeu às mulheres o direito de votar.

De acordo com o calendário juliano então em uso na Rússia, a greve das mulheres começou em 23 de fevereiro.

No calendário gregoriano usado em grande parte do resto do mundo, essa data é 8 de março.