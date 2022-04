Mensagem Páscoa 2022: 7 apps de frases para enviar

Em 2022, o Domingo de Páscoa será no dia 17 de abril. A data é uma importante celebração cristã em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo, e ela também consiste no encerramento da Semana Santa, que é a última da Quaresma. Para comemorar essa passagem, não deixe de enviar uma mensagem de Páscoa 2022 para alguém especial, como familiares ou amigos.

Aplicativos para mensagem de Páscoa 2022

A seguir, veja sete aplicativos para mensagem de Páscoa 2022.

Feliz Páscoa – Disponível para Android, o aplicativo traz diversos tipos de mensagem de Páscoa 2022 em português. Há uma variedade de imagens para criar cartões temáticos e enviar nas redes sociais. Também é possível visualizar em ordem as imagens mais recentes, em que ainda aparece o número de visualizações. Assim, se você preferir, há a chance de não enviar uma mensagem que já foi muito utilizada por outros usuários.

Feliz Páscoa Imagens Mensagens – O aplicativo para iOS permite enviar mensagens de texto em vários idiomas: português, inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Há diversas opções de frases, mas é preciso ficar atento já que, ao compartilhar, o aplicativo envia junto uma mensagem padrão com um link para baixar o app. Também é possível selecionar opções de imagens, que podem ser compartilhadas no Whatsapp, por exemplo. E a ferramenta ainda funciona offline, ou seja, sem necessidade de ter conexão com a internet.

Easter Photo Frames – Para quem prefere personalizar sua mensagem de Páscoa 2022 com fotos, esse aplicativo para Android é a opção ideal. Ele oferece diversos tipos de moldura para você poder encaixar a sua selfie favorita e mandar para os amigos e familiares nessa data especial. E você também pode editar a imagem, adicionar texto e depois compartilhar nas redes sociais como Whatsapp, Twitter e Facebook.

Mensagens, Frases e Status – O aplicativo para Android oferece diversas frases que podem ser enviadas para amigos e familiares no Whatsapp. Para conseguir encontrar mensagens de Páscoa, basta fazer a pesquisa no buscador do app, em “Categorias”. E, se você preferir salvar ou alterar alguma parte do texto, também há essa possibilidade. A ferramenta ainda oferece categorias de mensagens para outras datas, como o Natal, por exemplo.

Mensagens Prontas, frases, status e legendas – O aplicativo Mensagens Prontas, frases, status e legendas oferece mais de 20 mil frases e mensagens para serem usadas no Whatsapp e redes sociais. Além de conseguir encontrar uma mensagem de Páscoa 2022, há opções de frases de amor, amizade, bíblicas, aniversário, motivação, reflexão, entre outras. A ferramenta está disponível para sistema Android.

Imagens, Frases, GIFs e vídeos – A ferramenta para Android oferece diversas imagens com textos, GIFs e vídeos envolvendo diferentes temas, inclusive a Páscoa. Para encontrar conteúdos da data comemorativa, é só digitar “Páscoa” na barra de pesquisa na tela inicial do aplicativo. Você consegue encontrar desde mensagens de reflexão até outras mais engraçadas e descontraídas.

Feliz Páscoa – Cartões de saudação, papel de parede & mensagens – Esse aplicativo é uma opção para usuários de iPhone e iPad. Ele oferece diversas imagens que podem ser usadas como mensagem de Páscoa 2022, e você pode salvar no próprio aparelho ou, se preferir, também é possível compartilhar nas redes sociais.

10 mensagens prontas para enviar na Páscoa

Neste dia 17 de abril, não deixe de enviar uma mensagem de Páscoa 2022 para aquela pessoa especial. Abaixo você confere 10 opções de frases prontas para serem usadas na data:

1. Feliz Páscoa! Luz, paz, amor e harmonia é o que desejo para você e para a sua família neste dia abençoado.

2. Que Jesus ressuscitado transborde amor dentro do seu coração neste dia abençoado. Feliz Páscoa.

3. É tempo de renovação, reflexão e compaixão. Te desejo uma feliz e abençoada Páscoa!

4. Na Páscoa, não só celebramos a passagem da morte para a vida, como também celebramos a possibilidade de recomeçar em todas as áreas que falhamos. Uma abençoada Páscoa é o que desejo para você e para a sua família.

5. Feliz Páscoa! Desejo que toda a tristeza que possa te abalar neste momento se transforme em felicidade e que o puro amor de Jesus Cristo renasça dentro de ti.

6. Que a alegria da Páscoa invada a sua casa e leve muita renovação para cada integrante da sua família.

7. Sempre que comemoramos um dia tão especial como o de hoje, renascemos um pouco também. Feliz Páscoa para todos!

8. No dia em que celebramos a ressurreição de Cristo, tire um tempo para refletir, perdoar, amar e unir. Feliz Páscoa.

9. Um feliz domingo de Páscoa para você e para sua família. Aproveite este dia para celebrar a união, o amor e, principalmente, a esperança!

10. Feliz Páscoa. Hoje você tem a oportunidade de construir o amanhã que você deseja.

