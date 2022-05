O que significa a sexta-feira 13 e qual a superstição da data

Todos os anos, pelo menos uma vez, a sexta-feira 13 aparece em nossos calendários – e para alguns, a data não representa nada além de más notícias. Para muitos ao redor do mundo, a data é considerada um dia de muito azar. Mas afinal, o que significa a sexta-feira 13?

O que significa a sexta-feira 13

Assim como passar por baixo de uma escada, cruzar com um gato preto ou quebrar um espelho, muitas pessoas se apegam à crença de que sexta-feira 13 traz azar. Embora seja incerto exatamente quando essa tradição em particular começou, superstições negativas giram em torno do número 13 há séculos.

Enquanto as culturas ocidentais historicamente associaram o número 12 à completude (há 12 dias de Natal , 12 meses e signos do zodíaco, 12 trabalhos de Hércules , 12 deuses do Olimpo e 12 tribos de Israel , só para citar alguns exemplos), seu sucessor 13 tem uma longa história como um sinal de má sorte .

O antigo Código de Hamurabi , por exemplo, teria omitido uma 13ª lei de sua lista de regras legais. Embora isso tenha sido provavelmente um erro clerical, pessoas supersticiosas às vezes apontam para isso como prova das associações negativas de longa data do 13.

O medo do número 13 ganhou até um termo psicológico: triscaidecafobia.

A sexta-feira 13 dá azar?

Segundo a tradição bíblica, 13 convidados participaram da Última Ceia, realizada na Quinta-feira Santa, incluindo Jesus e seus 12 apóstolos (um dos quais, Judas, o traiu). O dia seguinte, é claro, era Sexta-feira Santa, o dia da crucificação de Jesus.

Acredita-se que a disposição dos assentos na Última Ceia deu origem a uma antiga superstição cristã de que ter 13 convidados em uma mesa era um mau presságio – especificamente, que estava cortejando a morte.

Embora as associações negativas de sexta-feira sejam mais fracas, alguns sugeriram que elas também têm raízes na tradição cristã: assim como Jesus foi crucificado em uma sexta-feira, sexta-feira também foi dito ser o dia em que Eva deu a Adão a maçã fatídica da Árvore do Conhecimento, bem como o dia em que Caim matou seu irmão, Abel.

Por que as pessoas batem na madeira para dar sorte?

No final do século 19, um nova-iorquino chamado Capitão William Fowler (1827-1897) procurou remover o estigma duradouro em torno do número 13 – e particularmente a regra não escrita de não ter 13 convidados em uma mesa de jantar – fundando uma sociedade exclusiva chamado de Clube dos Treze.

O grupo jantava regularmente no 13º dia do mês no quarto 13 do Knickerbocker Cottage, um popular boteco que Fowler possuía de 1863 a 1883. Antes de se sentar para um jantar de 13 pratos, os membros passavam por baixo de uma escada e uma faixa que dizia “Morituri te Salutamus”, latim para “Aqueles de nós que estão prestes a morrer saudamos você”.

Quatro ex-presidentes dos Estados Unidos ( Chester A. Arthur , Grover Cleveland , Benjamin Harrison e Theodore Roosevelt ) se juntariam às fileiras do Treze Clube uma vez ou outra.

Que coisas ruins aconteceram na sexta-feira 13 – O que significa a sexta-feira 13

Na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, oficiais do rei Filipe IV da França prenderam centenas de Cavaleiros Templários , uma poderosa ordem religiosa e militar formada no século XII para a defesa da Terra Santa.

Presos sob a acusação de vários comportamentos ilegais (mas realmente porque o rei queria acesso aos seus recursos financeiros), muitos Templários foram posteriormente executados. Alguns citam a ligação com os Templários como a origem da superstição da sexta-feira 13, mas como muitas lendas envolvendo os Templários e sua história, a verdade permanece obscura.

Em tempos mais recentes, vários eventos traumáticos ocorreram na sexta-feira 13, incluindo o bombardeio alemão ao Palácio de Buckingham (setembro de 1940); o assassinato de Kitty Genovese em Queens, Nova York (março de 1964); um ciclone que matou mais de 300.000 pessoas em Bangladesh (novembro de 1970); o desaparecimento de um avião da Força Aérea Chilena nos Andes (outubro de 1972); a morte do rapper Tupac Shakur (setembro de 1996) e a queda do navio de cruzeiro Costa Concordia na costa da Itália, que matou 30 pessoas (janeiro de 2012).