Outono começa quando em 2023? Veja datas das estações no Brasil

Confira as datas de todas as estações no Brasil neste ano

O outono, estação de transição entre o verão e o inverno, está próximo. Logo mais o País se despede do período de muito sol e dará boas vindas a temperaturas mais baixas, ventos e folhas das árvores no chão.

Quando começa o outono 2023?

O outono de 2023 vai começar no dia 20 de março, segunda-feira. A partir desse dia, o clima quente e úmido e as chuvas começam a diminuir. E à medida que o mês se aproxima do fim, aumenta o número de dias com temperatura mais agradável, às vezes até com frio durante a madrugada ou nas primeiras horas da manhã.

Com duração de três meses, a estação vai até às 11h57 do dia 21 de junho. Logo às 11h58 do mesmo dia, inicia-se o inverno, período marcado pelo frio e sensações térmicas baixíssimas.

Confira datas das estações nesse ano

Com o fim do verão e a chegada do outono, há quem se programe pensando nas estações seguintes. Quem gosta do clima frio pode se preparar para receber o inverno no dia 21 de junho, às 11h58, até o dia 23 de setembro.

O período de temperaturas mais agradáveis e flores desabrochadas, a primeira inicia no dia 23 de setembro, às 03h50, e segue até o dia 22 de dezembro.

Já o verão, marcado pelas altas temperaturas e dias de muito sol, retorna no dia 22 de dezembro, às 00h27.

Como será o clima no outono de 2o23?

A previsão, conforme prognóstico do clima no Instituto Nacional de Meteorologia, é de chuvas acima da média em grande parte das regiões do Norte e Nordeste. Já no centro-sul do País, a previsão indica chuvas abaixo da média.

No Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, a previsão indica maior probabilidade de chuva em boa parte, exceto no Oeste de São Paulo, Sudoeste de Minas Gerais, Noroeste de Mato Grosso, Nordeste de Goiás e extremo Oeste e Sudoeste do Mato Grosso do Sul, onde os volumes devem ficar abaixo da média.

Também estão previstas chuvas para a região Sul, com maior probabilidade na parte costeira do Paraná e Santa Catarina. Já no Oeste do Paraná e extremos Sul do Rio do Sul, a previsão é de pouca chuva.

Ainda de acordo com o prognóstico do Inmet, as temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do centro-sul do País, principalmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e oeste de Goiás e do Mato Grosso do Sul.

As temperaturas podem ultrapassar os 26 °C em regiões do Norte e Norte. Já em alguns pontos do Noroeste do Amazonas, Norte do Amapá, Maranhão, Piauí e Ceará, as temperaturas podem ficar abaixo da média devido aos dias chuvosos no mês de março.

