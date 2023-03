Quando é a páscoa em 2023 e por que muda a cada ano?

Período com significado para cristãos e de muito chocolate nas prateleiras, a Páscoa é um uma das mais importantes para religiosos e a economia, por isso, todos os anos, pessoas correm para o calendário no intuito de saber qual será o dia da celebração. Em 2023, a Páscoa será celebrada no dia 9 de abril, domingo, após a Sexta-feira Santa.

Considerada “feriado móvel”, todos os anos a Páscoa é celebrada em datas diferentes e se torna uma referência para outros feriados importantes, como o Carnaval e Corpus Christi, por exemplo.

Isso é baseado no calendário gregoriano. No entanto, observe que muitas igrejas ortodoxas orientais seguem o calendário juliano em vez do gregoriano. Em 2023, a Páscoa Ortodoxa Oriental será no domingo, 16 de abril (data do calendário Juliano convertida para o calendário gregoriano)

No Brasil, os feriados são na sexta-feira que antecede o domingo de Páscoa e o cristão relembra a morte de Jesus, conhecida também por Sexta-Feira da Paixão.

Para os cristão e judeus, a Páscoa é uma das datas mais importantes do calendário. No cristianismo ela representa a ressurreição de Cristo, no judaísmo a data está ligada à libertação dos hebreus da escravidão.

Como é determinada a data da Páscoa?

O Domingo de Páscoa ocorre sempre no primeiro domingo após a Lua Cheia Pascal . O que é a Lua Cheia Pascal? Este é especificamente o primeiro domingo após a lua cheia que ocorre em ou após o equinócio de março ou primavera .

Enquanto o Natal é fixado em um calendário solar (e próximo ao solstício de inverno), a Páscoa é baseada nos ciclos lunares do calendário judaico. Na religião cristã, a Última Ceia (que foi a refeição final que Jesus compartilhou com seus apóstolos antes de sua crucificação) foi uma festa da Páscoa. É porque a Páscoa é baseada em um mês lunar (que tem 29,5 dias) que a data da Páscoa pode realmente variar.

A Páscoa é feriado?

A Páscoa não é um feriado nacional, apenas uma data comemorativa durante as comemorações da Semana Santa e é uma celebração religiosa que marca a ressurreição de Jesus.

No entanto, a Páscoa pode ser definida com feriado estadual ou municipal, desde que algumas regras sejam seguidas. No caso dos estados, apenas um feriado é permitido – a data magna. Já os municípios têm autonomia para definir até quatro feriados religiosos. Por isso, em muitas cidades, embora não seja feriado nacional, a Páscoa é definida como um dia oficial de folga.

QUANDO É FERIADO EM 2023?

07/04/23: Sexta-feira Santa / Paixão de Cristo (sexta-feira)

09/04/23: Páscoa (domingo)

21/04/23: Tiradentes (sexta-feira)

01/05/23: Dia do Trabalho (segunda-feira)

08/06/23: Corpus Christi (quinta-feira)

07/09/23: Independência do Brasil (quinta-feira)

12/10/23: Nossa Sra. Aparecida (quinta-feira)

02/11/23: Finados (quinta-feira)

15/11/23: Proclamação da República (quarta-feira)

25/12/23: Natal (segunda-feira)

O que é a celebração?

A Páscoa é um feriado cristão que celebra a crença na ressurreição de Jesus Cristo. No Novo Testamento da Bíblia, diz-se que o evento ocorreu três dias depois que Jesus foi crucificado pelos romanos e morreu por volta de 30 dC

O feriado conclui a “Paixão de Cristo”, uma série de eventos e feriados que começa com a Quaresma — um período de 40 dias de jejum, oração e sacrifício — e termina com a Semana Santa, que inclui a Quinta-feira Santa (a celebração da Última Ceia de Jesus com seus 12 Apóstolos, também conhecida como “Quinta-feira Santa”), Sexta-feira Santa (na qual A crucificação de Jesus é observada) e o Domingo de Páscoa.

No Novo Testamento (1 Coríntios 5:7), Paulo conecta o Cristo ressurreto à Páscoa. Ele se refere a Jesus como o cordeiro pascal que foi sacrificado para a salvação de seu povo. Jesus celebrou a Última Ceia com seus discípulos durante a Páscoa, então faz sentido que a Festa da Ressurreição esteja ligada ao feriado judaico. Hoje, os cristãos celebram o “mistério pascal”.

Qual é o verdadeiro significado da Páscoa?