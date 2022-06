O tema da 26ª Parada é “Vote com Orgulho – por uma política que representa”

Parada do Orgulho LGBT+ 2022: confira a programação de hoje

A Parada do Orgulho LGBT+ está de volta em 2022, na avenida Paulista, em São Paulo, após dois anos em razão da gravidade da pandemia. Para o desfile serão 19 carros, que nesta edição tem como tema ‘Vote com Orgulho – por uma política que representa’. Veja a programação, que passará também pala R. da Consolação e Praça Roosevelt, a partir do meio-dia (horário de Brasília).

Programação da Parada do Orgulho LGBT+ 2022

A Programação o Parada do Orgulho LGBT+ 2022 contará com shows de Pabllo Vittar, Ludmilla, Mateus Carrilho, Liniker, Gretchen, Luisa Sonzam entre outros.

Ordem dos trios elétricos

Famílias LGBT+ – artista: Mariana Munhoz;

Diversidade Lésbica – artistas: Ana Dutra, Luana Hassen;

Diversidade Transsexual e Travesti – artista: Nick Cruz;

Saúde (Aids Healthcare Foundation – AHF);

Diversidade Bissexual – artistas: Ariah e Brunelli;

Diversidade Mais – artistas: Quebrada Queer, Thaline Karajá;

Artistas da Noite;

Diversidade Gay – artista: Kauan Russell;

Vivo – artistas: Tiago Abravanel, bloco Agrada Gregos, Gretchen e Paullete Pink;

Jean Paul Gaultier – artista: JoJo Todinho, Majur e as Pitayas;

Amstel – artistas: DJ Heey Cat, Mateus Carrilho, Aretuza Love, Pocah e Luisa Sonza;

Burger King e Avon – artistas: Pepita, Lexa, DJ Cris Negrini e Ludmilla;

Smirnoff – artista a confirmar;

Terra – artista: Liniker, MC Rebecca e Minhoqueens;

Convidados Aliados;

Diretoria da APOLGBT-SP e Mercado Livre – artista: Pabllo Vittar.

