Pode varrer casa na Sexta-Feira Santa? O que os cristãos podem ou não

Hoje, os cristãos vivem a Sexta-Feira Santa, um dos momentos mais marcantes do calendário de quem seguem a Jesus Cristo. Parte do período da Quaresma, ela é marcada por jejum, oração e penitência. E, como manda a tradição, isso se estende também ao prato.​ A dúvida comum nessa época é: o que pode e o que não pode comer na Sexta-Feira Santa? Pode varrer a casa? Ouvir música?

A resposta está ligada à tradição da Igreja Católica, que orienta os fiéis a se absterem de carne vermelha, frango, porco, ovelha e qualquer tipo de ave nesse dia. O objetivo é lembrar o sacrifício de Jesus Cristo, que morreu na cruz em uma sexta-feira.​ Então, como a mortadela é derivado da carne suína, também não deve entrar no cardápio do dia. Ovos e peixes são recomendados.

Além disso, a tradição recomenda evitar atividades festivas e comportamentos que desviem o foco da reflexão e do recolhimento. Isso inclui evitar festas, músicas altas e comportamentos que não condizem com o espírito de penitência do dia.​ Também não é um dia para fazer faxina na casa.

Embora não seja considerado pecado fazer qualquer uma dessas atividades neste dia, a igreja lembra que a Sexta-Feira Santa é um convite à introspecção e à conexão espiritual, e essas tradições já atravessam gerações.