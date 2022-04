Qual é o significado do coelho da Páscoa? Conheça a origem

Em 2022, o Domingo de Páscoa vai cair no dia 17 de abril. A data é muito importante no calendário cristão, em que comemora-se a crença na ressurreição de Jesus Cristo. Além dos tradicionais ovos de chocolate, um dos maiores símbolos dessa celebração são os coelhos. Mas, afinal, qual é o significado do coelho da Páscoa?

Qual é o significado do Coelho da Páscoa?

A Bíblia não menciona uma criatura de orelhas compridas e cauda curta que entrega ovos decorados a crianças bem comportadas no domingo de Páscoa; no entanto, o coelhinho da Páscoa tornou-se um símbolo proeminente do feriado mais importante do cristianismo. As origens exatas do coelho da Páscoa não são claras, mas esses animais, conhecidos por serem procriadores prolíficos, são um antigo símbolo de fertilidade e nova vida.

Entre as teorias em relação ao simbolismo dessa figura, está que ele representaria a fertilidade, o renascimento e a esperança de vida. Ou seja, teria uma ligação direta com o propósito da data comemorativa. Esse significado remete a alguns povos antigos, que relacionavam o animal com a chegada do fim do inverno e começo da primavera no hemisfério norte, representando o renascimento da vida. A associação se deve ao fato de que os coelhos eram os primeiros animais a abandonarem suas tocas quando a primavera começava.

A Páscoa é um feriado religioso, mas alguns de seus costumes, como os ovos de Páscoa , provavelmente estão ligados às tradições pagãs. O ovo, um antigo símbolo de vida nova, tem sido associado a festivais pagãos que celebram a primavera. De uma perspectiva cristã, diz-se que os ovos de Páscoa representam a emergência de Jesus da tumba e a ressurreição. Decorar ovos para a Páscoa é uma tradição que remonta pelo menos ao século XIII, segundo algumas fontes. Uma explicação para esse costume é que os ovos eram anteriormente um alimento proibido durante a época da Quaresma, então as pessoas os pintavam e decoravam para marcar o fim do período de penitência e jejum, depois os comiam na Páscoa como uma celebração.

O coelho não é o animal tradicionalmente associado à Páscoa em todos os países. Alguns identificam o feriado com outros tipos de animais como raposas ou pássaros cuco .

Origem do coelho da Páscoa

Há diversas teorias que explicam qual é o significado do coelho da Páscoa, mas todas elas estão ligadas ao simbolismo que o animal carrega nas diferentes culturas. No paganismo, o coelho é muito associado à fertilidade, em função da grande capacidade que ele tem de se reproduzir. Além disso, na mitologia germânica, ele também seria um símbolo de Eostre, ou Ostara, deusa da fertilidade, amor e do renascimento.

Acima de tudo, Eostre também era conhecida como deusa da primavera, momento em que a natureza renasce, a partir do fim do inverno. E é esse renascimento que a relaciona com a fertilidade. Uma lenda germânica afirmava que Ostara decidiu transformar um pássaro em coelho, mas o animal teria ficado descontente com a sua nova forma e pedido para retornar a anterior. A deusa concedeu o pedido, logo, o pássaro a presenteou com ovos coloridos, que ela distribuiu às crianças. A partir dessa narrativa, também teria se originado outra tradição da Páscoa.

Já no cristianismo, o coelho está presente em importantes passagens da religião, assim como a lebre. Antigamente, ambos os animais eram vistos como símbolo da castidade, pois se acreditava que eles eram capazes de se reproduzir assexuadamente. Assim, eles também passaram a ser muito associados à imagem de Maria, mãe de Jesus. Há até mesmo um quadro do pintor renascentista Ticiano Vecellio intitulado “A Virgem e o Coelho”. Essa versão contraria as perspectivas mais atuais, que relacionam o coelho à fertilidade.

Por que a Páscoa sempre cai em dias diferentes

Diferente de outras celebrações, o dia da Páscoa costuma ser determinado a partir do calendário lunar, não possuindo uma data fixa. Já que as fases da lua não mudam sempre nos mesmos dias todos os anos, o mesmo vale para a data comemorativa. Para os cristãos, ela é estabelecida pelo primeiro domingo depois da primeira lua cheia após o equinócio de outono no hemisfério sul.

Dessa forma, a única certeza é que o Domingo de Páscoa pode ocorrer sempre entre os dias 22 de março e 25 de abril. Em 2021, por exemplo, a data comemorativa caiu no dia 4 de abril. E a celebração cristã ainda acaba por determinar outras festividades do nosso calendário, como a Sexta-feira Santa, o Carnaval e o dia de Corpus Christi.

