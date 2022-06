Quando vai ser o próximo feriado nacional 2022? Folga vem em setembro

Passado o Dia de Corpus Christi, os brasileiros que desejam curtir suas folgas da melhor forma e se programar com antecedência já começam a se perguntar quando vai ser o próximo feriado do ano. Durante o segundo semestre de 2022, o Brasil ainda terá cinco feriados, além de um ponto facultativo. Com exceção do dia 25 de dezembro, todas as datas caem em dias úteis. Dessa forma, para quem deseja curtir a pausa na rotina, é essencial checar o calendário e planejar com antecedência.

Quando vai ser o próximo feriado nacional?

Quem já está ansioso para o próximo feriado precisará aguardar um pouco para comemorar a data. Isso porque, de acordo com o calendário nacional, a próxima folga na rotina só acontecerá daqui a três meses, no dia 7 de setembro, data em que é comemorada a Independência do Brasil.

Passado o dia, todos os outros meses do ano também contarão com feriados. Em outubro, o Dia do Servidor Público também marca um ponto facultativo em todo o país. Como todos os feriados cairão em dias da semana, será possível realizar uma pausa na rotina. A exceção é o dia de Natal, celebrado em 25 de dezembro, que cairá em um domingo. Confira o calendário completo e veja quando vai ser o próximo feriado:

7 de setembro – Independência do Brasil;

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida;

28 de outubro – Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

2 de novembro – Finados;

15 de novembro – Proclamação da República;

25 de dezembro – Natal.

Entenda a diferença entre feriado e ponto facultativo

Além dos tradicionais feriados nacionais, o Brasil conta anualmente com uma série de pontos facultativos que também alteram o funcionamento de algumas atividades no país. No entanto, algumas pessoas ainda se questionam sobre a diferença entre as datas.

Como diz o próprio nome, o ponto facultativo é um dia em que o funcionamento das empresas é considerado opcional. Dessa forma, a definição do expediente deve ser realizada pelos patrões ou responsáveis pela empresa. Já o feriado está previsto por lei. Sendo assim, naquela data apenas os serviços considerados essenciais como o atendimento de saúde, por exemplo, ficam disponíveis para a população.

Como as repartições públicas costumam aderir aos pontos facultativos, para quem é funcionário público é importante estar atento ao calendário para descobrir quando vai ser o próximo feriado e também o próximo ponto facultativo. Neste segundo semestre do ano, o calendário prevê que o único ponto facultativo será o Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro.

Além dessa data, o calendário de feriados e pontos facultativos definidos pelo Congresso Nacional também estabeleceu outros dois pontos facultativos para o Brasil neste ano de 2022: o Carnaval e o dia de Corpus Christi.

Independência do Brasil no dia 7 de setembro

Além de saber quando vai ser o próximo feriado, é importante também entender o que a data significa. Considerado um dos dias mais importantes da história do país, o feriado de 7 de setembro marca a celebração da Independência do Brasil, que ocorreu no ano de 1822. Naquele dia, d. Pedro I rompeu os laços do Brasil com Portugal ao proclamar o grito da independência. O fato, que ocorreu nas margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, marcou a história brasileira e é referenciado no hino nacional.

Atualmente, as celebrações da data são realizadas em todo o país com o desfile de estudantes e integrantes das Forças Armadas. Com a presença de bandas e fanfarras, a tradição é que as composições sejam apresentadas aos chefes locais do executivo.

Leia também:

Próximo feriado prolongado em 2022: folga emenda só em novembro