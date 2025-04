Quem São Jorge protege e quem foi na bíblia? Conheça história

São Jorge é um dos santos mais populares no Brasil, tanto é que seu dia, 23 de abril, é feriado em diversas cidades. Pense em São Jorge e você provavelmente imaginará um cavaleiro heroico matando um dragão feroz e cuspidor de fogo. Por isso, o santo é chamado de protetor e reúne tantos devotos que buscam ajuda.

São Jorge também é padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros.

O santo morreu em Lida , Palestina, em 23 de abril, e foi um dos primeiros mártires cristãos que, durante a Idade Média, tornou-se um exemplo de bravura marcial e altruísmo. Seu nome não é citado na bíblia, mas morreu por sua fé em Jesus Cristo.

Durante a Idade Média, as pessoas acreditavam que o cavaleiro era um dos “Quatorze Santos Auxiliares” — um grupo de santos que podiam ajudar durante doenças epidêmicas.

A proteção de São Jorge é invocada contra diversas doenças graves, muitas fatais e de causas infecciosas. Portanto, a invocação é contra o mal.

Fatos curiosos sobre São Jorge?

– São Jorge se destaca entre outros santos e lendas porque é conhecido e reverenciado tanto por muçulmanos quanto por cristãos.

– Dizem que o santo matou o dragão perto do mar em Beirute, por isso a baía de São Jorge foi nomeada em sua homenagem.

– A festa do padroeiro é comemorada em 23 de abril, mas se cair antes da Páscoa, será comemorada na segunda-feira de Páscoa.

– A Igreja Ortodoxa Russa celebra três dias festivos ao santo a cada ano: 23 de abril, como é esperado, 3 de novembro, para comemorar a consagração de uma catedral dedicada a ele em Lida, e 26 de novembro, quando uma igreja em Kiev foi dedicada a ele.

– Na Bulgária, seu dia festivo é comemorado em 6 de maio com o abate e assado de um cordeiro.

– No Egito, a Igreja Ortodoxa Copta de Alexandria chama São Jorge de “Príncipe dos Mártires” e celebra em 1º de maio. Há uma segunda celebração em 17 de novembro, em homenagem à primeira igreja dedicada a ele.

– É o santo padroeiro do Rio de Janeiro, Inglaterra e da Catalunha.