Réveillon em Salvador 2024: programação do Ano Novo

Quem vai curtir o Réveillon em Salvador vai poder se deliciar com uma série de shows que vai animar a cidade baiana nos últimos dias do ano. E a boa notícia para os festeiros é que o festival promovido pela Prefeitura de Salvador vai ter apresentações não apenas na data da virada, mas dias antes também, com grandes nomes como Anitta, Ivete Sangalo, entre outros.

Shows do Réveillon em Salvador na virada de 2023 para 2024

O Festival Virada Salvador é o tradicional réveillon promovido pela Prefeitura de Salvador e vai começar no dia 28 de dezembro, próxima quinta-feira. O evento vai marcar a Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, até o dia 1 de janeiro de 2024.

E quem vai ao evento, é importante saber que a entrada é gratuita, então é só chegar e se divertir. A capacidade máxima do local não foi divulgado, mas segundo a Prefeitura o espaço tem 90 mil m² de área e recebeu mais de 2 milhões de pessoas durante os cinco dias de festival no réveillon em Salvador do ano passado.

Além do palco principal, o espaço conta também um super trio, roda gigante, praça de alimentação e espaço games. Para chegar na Arena Daniela Mercury, é possível usar carro próprio, já que o espaço conta com estacionamento particular (sujeito a lotação) e também vagas de Zona Azul ao redor.

Também é possível contratar carros de aplicativo para chegar ao local ou usar transporte público. Segundo as direções do aplicativo Moovit, os ônibus que passam pela região de Boca do Rio são 0201, 1340, 1505, 1613, 1615, 815 e 885I.

Programação do Réveillon em Salvador

As apresentações de todos os dias do festival tem previsão de começar às 17h00, passar pela noite e madrugada e só terminar às 06h00 do dia seguinte, sendo 12 horas seguidas de show. A Prefeitura de Salvador divulgou todos os artistas que se apresentarão neste cinco dias de festival, mas não o horário exato em que cada um aparecerá no palco.

Dia 28 de dezembro, quinta-feira

Erik Land

Durval Lelys

Zé Vaqueiro

Anitta

Xand Avião

Nattan

Parangolé

Dia 29 de dezembro, sexta-feira

Olodum

Nadson, O Ferinha

BaianaSystem

Wesley Safadão

Mari Fernandez

Alok

Léo Santana

Dia 30 de dezembro, sábado

Ana Castela

Claudia Leitte

Vintage

Leonardo

Pabllo Vittar

João Gomes

Xanddy Harmonia

Dia 31 de dezembro, domingo

Lincoln Senna

Xamã

Bell Marques

Ivete Sangalo

Simone Mendes

Jorge & Mateus

Thiago Aquino

Dia 01 de janeiro, segunda-feira

Daniel Vieira

Família Gil

Daniela Mercury

Saulo

Tuca

Psirico

Timbalada

Confira qual será a programação da Paulista no Ano Novo

Queima de Fogos em Salvador

Outro tradicional evento do réveillon em Salvador promovido pela Prefeitura é a queima de fogos, que ocorre em vários pontos da cidade. Em especial, um dos locais mais visitados para o momento é o Farol da Barra, também conhecido como Forte de Santo Antônio da Barra.

Segundo o jornal regional Bahia.ba, neste réveillon em Salvador de 2024, vinte e dois pontos contarão com a queima de fogos, um a mais que no ano passado. O Jornal DCI entrou em contato com a Prefeitura de Salvador para confirmar se os locais em que foram escolhidos para a queima de fogos serão os mesmos do ano passado e qual será a novidade desse ano, o vigésimo segundo espaço em que o público poderá conferir o evento, mas ainda não obtivemos resposta.

Se os pontos do ano passado forem repetidos, o público poderá assistir a queima de fogos no Farol da Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Boca do Rio, Patamares, Itapuã, Cajazeiras, Paripe, Periperi, Pernambués, Ribeira, Boa Viagem, Santo Antônio Além do Carmo, Ilha de Bananeiras, Ilha de Maré, Ilha de Maré, Ilha de Maré, Ilhas dos Frades e Bom Jesus dos Passos.

Saiba também lugares para visitar no Ano Novo em São Paulo