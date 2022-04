Sábado de Aleluia é feriado ou ponto facultativo?

O Sábado de Aleluia, também conhecido como Sábado Santo, é celebrado após a Sexta-Feira Santa e na véspera do Domingo de Páscoa. Entre as tradições da comemoração cristã, está a Vigília Pascal. Mas, Sábado de Aleluia é considerado feriado? Saiba mais sobre a data e em que dia ela vai cair em 2022.

Sábado de Aleluia é feriado em 2022?

Mesmo com muitos achando que Sábado de Aleluia é feriado, a data não está incluída na portaria nº 14.817, lançada pelo Ministério da Economia em dezembro de 2021, que regulariza quais são os feriados nacionais de 2022. No documento, entre as celebrações cristãs do mês de abril, está apenas a Sexta-feira Santa, ou dia da Paixão de Cristo, no dia 15, que acaba se prolongando até o Domingo de Páscoa. Também conhecido como Sábado Santo, a data vai cair no dia 16, entre as outras duas festividades.

+ Feriados em 2022

Páscoa, dia 17 de abril – Domingo

Tiradentes, dia 21 de abril – Quinta-feira

Dia do Trabalho, dia 1º de maio – Domingo

Corpus Christi, dia 16 de junho – Quinta-feira

Independência do Brasil, 7 de setembro – Quarta-feira

Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro – Quarta-feira

Finados, 2 de novembro – Quarta-feira

Proclamação da República, 15 de novembro – Terça-feira

Consciência Negra, 20 de novembro – Domingo

Véspera de Natal, 24 de dezembro, Sábado

Natal, 25 de dezembro – Domingo

Véspera de Ano Novo, 31 de dezembro, Sábado

O que se comemora no Sábado de Aleluia?

Apesar de não ser verdade que Sábado de Aleluia é feriado, continua sendo uma importante data para o cristianismo. Ele antecede a celebração da ressurreição de Jesus Cristo, após ter sido crucificado na Sexta-feira Santa. O nome da data vem da tradição da Igreja Católica de não dizer “aleluia” nas missas durante a Quaresma. Ao final do Sábado de Aleluia, finalmente se diz “aleluia” para anunciar o início da Páscoa.

De acordo com a Bíblia cristã, o Sábado de Aleluia foi um dia de muita tristeza para os discípulos de Jesus. Por isso, este dia costuma ser voltado para a oração e o silêncio, a fim de compreender o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Também pode-se fazer um jejum limitado, evitando carne vermelha, e, em algumas Igrejas, acontece a confissão sacramental, ainda sendo possível praticar a penitência. A data também é a última oportunidade de fazer a mudança de vida que a Quaresma proporciona, para mais à noite celebrar de coração renovado a chegada da Páscoa.

Entre as tradições do Sábado de Aleluia, está a celebração da Vigília Pascal ao anoitecer, “a mãe de todas as vigílias”. Na Igreja e na Liturgia Católica, antes de todas as grandes solenidades, há uma celebração de véspera ou vigília. A Vigília Pascal é desenvolvida em quatro etapas fundamentais: Liturgia da Luz, Liturgia da Palavra, Liturgia Batismal e Eucaristia.

Durante a Liturgia da Luz da Vigília do Sábado de Aleluia, outro costume da data é o de acender o Círio Pascal, uma vela grande e com símbolos das letras gregas Alfa e Ômega, que representam Jesus Cristo. Nessa etapa, realiza-se a Benção do Fogo, simbolizando Cristo morto e ressuscitado. De acordo com a tradição, ele também serve para simbolizar a “luz de Cristo”, que ilumina e protege o mundo das trevas.

