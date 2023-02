Transmissão do Carnaval de Salvador 2023: onde assistir de graça

O Carnaval de Salvador 2023 é uma das festas mais procuradas e esperadas do ano. Os foliões que não puderem comparecer à folia podem acompanhar o evento ao vivo pelo YouTube e pela Globo, Band e SBT, que exibem os melhores momentos ao longo da programação.

Onde assistir o Carnaval de Salvador 2023?

O Carnaval de Salvador 2023 é transmitido pelo YouTube da Secretaria de Cultura da Bahia. Basta acessar o canal da SecultBA e clicar em ao vivo para assistir aos principais blocos que passam pela capital baiana. A transmissão ao acontece ao longo dos cinco dias de festa, começando na quinta-feira, 16, até a quarta-feira de cinzas.

Pela Band

A Band também fará a cobertura do Carnaval de Salvador pelo YouTube e televisão. Os espectadores podem assistir a transmissão da festa pelo canal do YouTube da Band, que possui uma câmera exclusiva no circuito Barra-Ondina. Entre os artistas que passam por lá, estão Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Léo Santana e mais.

Também é possível acompanhar várias festas pelo Brasil no canal do YouTube do Band Folia e do BandPlay - quem optar pela plataforma de streaming precisa se cadastrar para ter acesso ao sinal. A cobertura é comandada pelos jornalistas Zeca Camargo e Pâmela Lucciola.

SBT Folia

Na televisão, serão exibidos apenas alguns flashes da festa. O SBT Folia, comandado por Michelle Barros, mostrará trechos do Carnaval de Salvador 2023 e também da folia em Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. O programa vai ao ar a partir das 00h45, horário de Brasília, entre sexta e quarta. Para assistir, basta sintonizar no canal aberto no horário indicado ou pelo site do SBT.

G1 Bahia

O G1 Bahia transmite ao vivo os principais blocos que passam pelos circuitos de Salvador ao longo dos cinco dias. O site oferece um serviço multitelas, com até três transmissões simultâneas ao vivo. Basta clicar em cima do player e aguardar o início da transmissão.

Programação do Carnaval de Salvador 2023: Circuito Dodô (Barra-Ondina)

Sexta-feira, 17 de fevereiro | Programação do Carnaval de Salvador 2023

PROJETO BALANCÊ HOMENAGEIA GAL (COM ANA MAMETTO, CARLA VISI E MARCIA SHORT) – 14:30h

PROJETO TIK TOK (COM LUÍSA SONZA) – 14:45h

TRIO LINCOLN – 15:00h

TRIO PARANGOLÉ – 15:15h

TRIO PSIRICO – 15:30h

BABY LEGUAS/UNIVERSITARIO (JP ESTOURADO) – 15:45h

VUMBORA (COM BELL MARQUES)- 16:00h

NANA (COM LÉO SANTANA) – 16:30h

TIMBALADA/BLOW OUT (COM CLAUDIA LEITTE)– 17:00h

D+/EVA – 17:30h

FISSURA (COM TOMATE) – 18:00h

TRIO DANIELA MERCURY – 18:30h

TRIO PIPOCA DO CHEIRO (COM CHEIRO DE AMOR) – 18:45h

TRIO BROWN – 19:00h

TRIO O POLEMICO – 19:15h

TRIO PABLLO E LUISA – 19:30h

EU VOU (COM ANITTA) – 19:45h

TÔ LIGADO – 20:00h

TRIO SOLANGE ALMEIDA – 20:15h

TRIO KART LOVE – 20:30h

TRIO O KANNALHA – 20:45h

TRIO IGOR KANNARIO – 21:00h

TRIO LA FURIA – 21:15h

SIRI COM TODI (COM PAPAZONI) – 21:30h

BLOCO DOS VAQUEIROS (FULÔ DE MANDACARÚ / GUITO / JAPINHA CONDE E CONVIDADOS) – 21:45h

TRIO ESCANDURRAS – 22:00h

TRIO FILHOS DA BAHIA – 22:15h

TRIO O POETA – 22:30h

Sábado, 18 de fevereiro

HAPPY (infantil) – 10:00h

MEU AMOR VOLTO JÁ – 14:30h

TRIO DANIEL VIEIRA – 14:45h

TRIO THIAGO AQUINIO – 15:00h

TRIO PSIRICO – 15:15h

TRIO PARANGOLÉ – 15:30h

CORUJA (COM IVETE SANGALO)– 15:45h

VUMBORA (COM BELL MARQUES)– 16:15h

NANA (COM LÉO SANTANA)– 16:45h

TIMBALADA (COM TOMATE) – 17:15h

FISSURA (FILHOS DE JORGE E DH8) – 17:45h

PIPOCA DO ALOK- 18:15h

TRIO MAJOR LAZER ATTOXXA- 18:30h

O VALE (COM ALINNE ROSA)- 18:45h

TRIO DANIELA MERCURY- 19:15h

VOA VOA (PATRULHA DO SAMBA)- 19:30h

SIRI COM TODI (ATILA LIMA)- 19:45h

TRIO LINCOLN – 20:00h

TRIO HIAGO DANADINHO- 20:15h

TRIO TAYRONE- 20:30h

TRIO MAGARY LORD – 20:45h

TA RINDO DE QUE (SEM CORDAS)- 21:15h

AMBIENTAL E ECOSISTEMA- 21:30h

PAGODART – 21:45h

Domingo, 19 de fevereiro| Programação do Carnaval de Salvador 2023

BLOCO ESPIRITUAL DE SALVADOR (COM CID GUERREIRO DE DEUS) – 09:30h

PUTITO REX – 14:30h

TRIO SEU MAXIXE- 14:45h

OLODUM- 15:00h

CAMALEÃO (COM BELL MARQUES)- 16:00h

FECUNDANÇA/LARGADINHO (COM CLAUDIA LEITTE)- 16:30h

DAQUELE JEITO (COM XANDDY HARMONIA) – 17:00h

ME ABRAÇA (DURVAL LELYS)- 17:30h

TRIO PSIRICO- 18:00h

CROCODILO (DANIELA MERCURY)- 18:15h

TIMBALADA (CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS)- 18:45h

AGRADA GREGOS (CARLA CRISTINA) – 19:15h

TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR- 19:45h

TRIO NOVO TRIO (COM GUGA MEYRA)- 20:00h

CORTEJO AFRO- 20:15h

TRIO AILA MENEZES- 20:45h

ECOLOGICO MEIO AMBIENTE- 21:00h

A MULHERADA- 21:15h

TRIO CRISTIANE CARDOSO – 21:30h

TRIO ÁGUA FRESCA – 21:45h

TRIO MR ARMENG – 23:15h

Segunda-feira, 20 de fevereiro

TRIO TH- 15:30h

CAMALEÃO (COM BELL MARQUES) – 16:00h

FILHAS DE GANDHY- 17:00h

BLOCO CORUJA – IVETE SANGALO – 17:45h

DAQUELE JEITO – 18:00h

TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR – 19:00h

CROCODILO (COM DANIELA MERCURY) – 19:30h

PROJETO NOVO TRIO ( COM DJ PEDRO CHAMUSCA) – 20:30h

TRIO – LÁ FURIA – 21:15h

VEM SAMBAR (SAMBA DO PRETINHO) – 21:45h

MUZENZA – 22:30h

TRIO – WILSON CAFÉ – 23:00h

TRIO – MÁRCIA CASTRO – 23:30h

TRIO – TAYRONE – 00:00h

Terça-feira, 21 de fevereiro| Programação do Carnaval de Salvador 2023

MICROTRIO IVAN HUOL- 15:30h

TRIO JUAN E RAVENA – 15:45h

CAMALEÃO (COM BELL MARQUES)- 16:00h

LARGADINHO (COM CLAUDIA LEITTE) – 16:30h

BLOCO UAU (BABADO NOVO) – 17:00h

TRIO BAILINHO DE QUINTA- 17:30h

TRIO LUIZ CALDAS- 17:45h

TRIO XAMÃ- 18:00h

TRIO ARMANDINHO, DODO E OSMAR- 18:15h

TRIO ESCANDURRAS- 18:30h

TRIO TIMBALADA – 19:00h

JAKÉ – 19:15h

BANANA REGGAE (COM THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA E CONVIDADOS)- 19:30h

A MULHERADA- 19:45h

BLOCO DO CAJÁ (SWING DO T10)- 20:15h

EXCLUSIVA (ENTRE NO CLIMA E CONVIDADOS) – 20:30h

TRIO LINCOLN – 20:45h

TRIO HIAGO DANADINHO – 21:00h

TRIO RAFA GOUVEIA – 21:15h

TRIO LA FURIA- 21:30h

TRIO A DAMA- 00:00h