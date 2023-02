Programação do Carnaval de Salvador 2023: atrações da Barra-Ondina

A Programação do Carnaval de Salvador conta com mais de mil atrações ao longo dos cinco dias de festa. O circuito Dodô (Barra-Ondina), o mais popular da capital baiana, recebe trios elétricos de dezenas de artistas, incluindo Ivete Sangalo, Ludmilla, Parangolé, entre outros. Confira a programação completa.

Carnaval de Salvador começa na quinta-feira, 16

A festa na capital baiana começa na quinta-feira, 16 de fevereiro, a partir das 16h. Quem abre o circuito Barra-Ondina é a cantora Ivete Sangalo com seu tradicional trio elétrico - um trecho do evento será transmitido ao vivo pela Rede Globo logo após a novela Chocolate com Pimenta.

O circuito segue com a Pipoca do Saulo, Claudia Leitte, Parangolé, Xanddy Harmonia, Léo Santana, Ludmilla, Babado Novo, Banda Eva e mais. O primeiro dia de festa no circuito Dodô tem previsão de término para às 00h45. As atrações são gratuitas para os foliões, mas também é possível adquirir ingressos para curtir no conforto dos camarotes, mediante disponibilidade de vendas.

TRIO DE IVETE SANGALO – 16:00h

PIPOCA DE SAULO – 16:30h

TRIO CLAUDIA LEITTE – 16:45h

TRIO PARANGOLÉ – 17:00h

TRIO XANDDY HARMONIA – 17:15h

TRIO JAMMIL – 17:30h

BABY LEGUAS/UNIVERSITARIO (COM JP ESTOURADO)- 17:45h

BLOCO DA QUINTA (COM BELL MARQUES) – 18:00h

FISSURA (COM IZA, CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS- 18:30h

EVA (COM BANDA EVA)– 19:00h

SIRI COM TODI (COM ODOBAN)– 19:30h

EU VOU (COM WILSINHO KRAYCHETE)- 19:45h

TRIO LEO SANTANA – 20:00h

TRIO LINCOLN – 20:15h

TRIO TIMBALADA – 20:30h

TRIO LUDMILLA – 20:45h

TRIO CHICLETE (COM CHICLETE COM BANANA)– 21:00h

TRIO BABADO NOVO – 21:15h

TÔ LIGADO – 21:30h

PIPOCA DO CHEIRO (COM CHEIRO DE AMOR) – 21:45h

TRIO HUANA (COM TRIO DA HUANA) – 22:00h

TRIO TATAU – 22:15h

OS MASCARADOS (COM LARISSA LUZ E CONVIDADOS)– 22:30h

TRIO RAFA E PIPO – 22:45h

TRIO A DAMA – 23:00h

TRIO ARAKETU – 23:15h

TRIO GILMELANDIA – 23:30h

TRIO DAVID MORAES – 23:45h

BANANA REGGAE (COM THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA E CONVIDADOS) – 00:00h

TRIO AFROCIDADE – 00:15h

BBG ANOS 80 (COM O GRUPO MAQUINA DO TEMPO) – 00:30h

NOVA SAGA (MAKONNEM TAFARI / DJ AKANI E CONVIDADOS)– 00:45h

Programação do Carnaval de Salvador para sexta-feira, 17

A festa continua na sexta-feira, 17 de fevereiro, a partir das 14h30. O circuito Dodô começa com uma homenagem à cantora Gal Costa, comandada pelo Projeto Balancê. Às 14h15, o Trio Projeto TikTok continua o circuito com Luísa Sonza.

Também passam pela Barra-Ondina na sexta-feira Parangolé, Psirico, Léo Santana, Bell Marques, Pabllo Vittar, Anitta, Solange Almeida e mais. O circuito está previsto para terminar às 22h30.

PROJETO BALANCÊ HOMENAGEIA GAL (COM ANA MAMETTO, CARLA VISI E MARCIA SHORT) – 14:30h

PROJETO TIK TOK (COM LUÍSA SONZA) – 14:45h

TRIO LINCOLN – 15:00h

TRIO PARANGOLÉ – 15:15h

TRIO PSIRICO – 15:30h

BABY LEGUAS/UNIVERSITARIO (JP ESTOURADO) – 15:45h

VUMBORA (COM BELL MARQUES)- 16:00h

NANA (COM LÉO SANTANA) – 16:30h

TIMBALADA/BLOW OUT (COM CLAUDIA LEITTE)– 17:00h

D+/EVA – 17:30h

FISSURA (COM TOMATE) – 18:00h

TRIO DANIELA MERCURY – 18:30h

TRIO PIPOCA DO CHEIRO (COM CHEIRO DE AMOR) – 18:45h

TRIO BROWN – 19:00h

TRIO O POLEMICO – 19:15h

TRIO PABLLO E LUISA – 19:30h

EU VOU (COM ANITTA) – 19:45h

TÔ LIGADO – 20:00h

TRIO SOLANGE ALMEIDA – 20:15h

TRIO KART LOVE – 20:30h

TRIO O KANNALHA – 20:45h

TRIO IGOR KANNARIO – 21:00h

TRIO LA FURIA – 21:15h

SIRI COM TODI (COM PAPAZONI) – 21:30h

BLOCO DOS VAQUEIROS (FULÔ DE MANDACARÚ / GUITO / JAPINHA CONDE E CONVIDADOS) – 21:45h

TRIO ESCANDURRAS – 22:00h

TRIO FILHOS DA BAHIA – 22:15h

TRIO O POETA – 22:30h

Programação de sábado, 18 de fevereiro

No sábado, a programação começa de manhã com um trio elétrico infantil a partir das 10h. A festa recomeça pela tarde, às 14h30, com o Meu Amor Eu Volto Já.

A tarde segue com Thiago Aquino, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Léo Santana, Bell Marques e mais. Com música para todos os gostos, também há trios para os amantes da música eletrônica - às 18h15, o DJ Alok comanda seu próprio show.

HAPPY (infantil) – 10:00h

MEU AMOR VOLTO JÁ – 14:30h

TRIO DANIEL VIEIRA – 14:45h

TRIO THIAGO AQUINIO – 15:00h

TRIO PSIRICO – 15:15h

TRIO PARANGOLÉ – 15:30h

CORUJA (COM IVETE SANGALO)– 15:45h

VUMBORA (COM BELL MARQUES)– 16:15h

NANA (COM LÉO SANTANA)– 16:45h

TIMBALADA (COM TOMATE) – 17:15h

FISSURA (FILHOS DE JORGE E DH8) – 17:45h

PIPOCA DO ALOK- 18:15h

TRIO MAJOR LAZER ATTOXXA- 18:30h

O VALE (COM ALINNE ROSA)- 18:45h

TRIO DANIELA MERCURY- 19:15h

VOA VOA (PATRULHA DO SAMBA)- 19:30h

SIRI COM TODI (ATILA LIMA)- 19:45h

TRIO LINCOLN – 20:00h

TRIO HIAGO DANADINHO- 20:15h

TRIO TAYRONE- 20:30h

TRIO MAGARY LORD – 20:45h

TA RINDO DE QUE (SEM CORDAS)- 21:15h

AMBIENTAL E ECOSISTEMA- 21:30h

PAGODART – 21:45h

Domingo, 19 de fevereiro

No domingo, a festa começa ainda mais cedo. A partir das 9h30, o trio Bloco Espiritual de Salvador, com Cid Guerreiro de Deus, inicia os shows do carnaval de Salvador no circuito Barra-Ondina.

Bell Marques, Cláudia Leitte e Xanddy Harmonia retornam para mais shows, assim como Psirico, Daniela Mercury, Carlinhos Brown e mais. Os trios elétricos serão encerrados às 23h15.

BLOCO ESPIRITUAL DE SALVADOR (COM CID GUERREIRO DE DEUS) – 09:30h

PUTITO REX – 14:30h

TRIO SEU MAXIXE- 14:45h

OLODUM- 15:00h

CAMALEÃO (COM BELL MARQUES)- 16:00h

FECUNDANÇA/LARGADINHO (COM CLAUDIA LEITTE)- 16:30h

DAQUELE JEITO (COM XANDDY HARMONIA) – 17:00h

ME ABRAÇA (DURVAL LELYS)- 17:30h

TRIO PSIRICO- 18:00h

CROCODILO (DANIELA MERCURY)- 18:15h

TIMBALADA (CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS)- 18:45h

AGRADA GREGOS (CARLA CRISTINA) – 19:15h

TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR- 19:45h

TRIO NOVO TRIO (COM GUGA MEYRA)- 20:00h

CORTEJO AFRO- 20:15h

TRIO AILA MENEZES- 20:45h

ECOLOGICO MEIO AMBIENTE- 21:00h

A MULHERADA- 21:15h

TRIO CRISTIANE CARDOSO – 21:30h

TRIO ÁGUA FRESCA – 21:45h

TRIO MR ARMENG – 23:15h

Programação do Carnaval de Salvador de segunda-feira, 20 de fevereiro

Os trios elétricos de segunda-feira, 20, começam a partir de 15h30, um pouco mais tarde. A primeira atração é o trio TH, seguido de mais um show de Bell Marques.

Ivete Sangalo também retorna para mais uma apresentação a partir das 17h45. Os foliões também poderão ver mais um show de Daniela Mercury, além do DJ Pedro Chamusca e Samba do Pretinho.

TRIO TH- 15:30h

CAMALEÃO (COM BELL MARQUES) – 16:00h

FILHAS DE GANDHY- 17:00h

BLOCO CORUJA – IVETE SANGALO – 17:45h

DAQUELE JEITO – 18:00h

TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR – 19:00h

CROCODILO (COM DANIELA MERCURY) – 19:30h

PROJETO NOVO TRIO ( COM DJ PEDRO CHAMUSCA) – 20:30h

TRIO – LÁ FURIA – 21:15h

VEM SAMBAR (SAMBA DO PRETINHO) – 21:45h

MUZENZA – 22:30h

TRIO – WILSON CAFÉ – 23:00h

TRIO – MÁRCIA CASTRO – 23:30h

TRIO – TAYRONE – 00:00h

Terça-feira, 21 de fevereiro

O Carnaval de Salvador é encerrado na terça-feira, 21 de fevereiro. O último dia de festa começa às 15h30 e é encerrado às 00h, com trios elétricos do grupo Babado Novo, do cantor Xamã, Timbalada, além de mais apresentações de Bell Marques e Cláudia Leitte.

MICROTRIO IVAN HUOL- 15:30h

TRIO JUAN E RAVENA – 15:45h

CAMALEÃO (COM BELL MARQUES)- 16:00h

LARGADINHO (COM CLAUDIA LEITTE) – 16:30h

BLOCO UAU (BABADO NOVO) – 17:00h

TRIO BAILINHO DE QUINTA- 17:30h

TRIO LUIZ CALDAS- 17:45h

TRIO XAMÃ- 18:00h

TRIO ARMANDINHO, DODO E OSMAR- 18:15h

TRIO ESCANDURRAS- 18:30h

TRIO TIMBALADA – 19:00h

JAKÉ – 19:15h

BANANA REGGAE (COM THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA E CONVIDADOS)- 19:30h

A MULHERADA- 19:45h

BLOCO DO CAJÁ (SWING DO T10)- 20:15h

EXCLUSIVA (ENTRE NO CLIMA E CONVIDADOS) – 20:30h

TRIO LINCOLN – 20:45h

TRIO HIAGO DANADINHO – 21:00h

TRIO RAFA GOUVEIA – 21:15h

TRIO LA FURIA- 21:30h

TRIO A DAMA- 00:00h

