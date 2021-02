Valentine’s day: conheça o dia dos namorado dos EUA

Daqui cerca de duas semanas, será comemorado o Valentine’s day, dia de São Valentim ou ainda dia dos namorados. Embora essa data não seja muito celebrada no Brasil em fevereiro, no mundo a comemoração é forte. No Brasil, o dia dos namorados é celebrado em junho, dia 12, mas não é incomum ver casais celebrando as duas datas.

Quando é o Valentine’s day?

O Valentine’s Day é comemorado dia 14 de fevereiro nos países como Estados Unidos, Itália, Japão, França, Reino Unido, África do Sul, entre outros.

O que se comemora no dia de São Valentim?

No dia de São Valentim alguns países comemoram o que no Brasil é chamado de dia dos namorados. Uma celebração que os casais fazem, costumam trocar presentes e passar um momento do dia juntos para celebrar o romance e a paixão. Por isso, é comum ver decorações relacionadas ao tema em lojas ou restaurantes, próximo da data.

Qual é a verdadeira história do Valentine’s day?

Existem algumas explicações, mas a mais famosa é que o Valentine’s day ou dia dos namorados tem sua origem no Império Romano. Tudo começou quando o bispo São Valentim, que era conhecido por realizar cerimonias matrimoniais, foi proibido de realizar casamentos pelo imperador romano Claudius II.

Porém o bispo continuou a fazer as cerimonias de forma escondida e casava aqueles que queriam. Ele foi preso por isso. Enquanto esteve na prisão São Valentim recebia cartas de pessoas apaixonadas. Contudo o bispo foi condenado à morte pelos soldados e decapitado no dia 14 de fevereiro. Por isso, a data comemorada é essa nos países da Europa e Estados Unidos. Além disso, o bispo casamenteiro, Valetim, se tornou santo depois de anos, seu nome está no Martirológico Romano, uma relação de todos os santos e beatos reconhecidos pela Igreja Católica. E ficou conhecido como o santo dos apaixonados.

Por que o brasileiro comemora em junho?

Já no Brasil, comemoramos o Valentine’s day em junho. A ideia veio do publicitário João Doria, pai do governador de São Paulo João Doria Jr. e o motivo foi comercial.

Ele foi contratado pela loja Exposição Clipper para montar uma estratégia que aumentasse as vendas no mês junho, que era muito fraco. Daí ele teve a ideia de criar uma data comemorativa, assim como dia das mães, para os namorados trocarem presentes. Para isso, teriam que fazer compras para dar ao parceiro. O dia 12 foi escolhido, pois é um dia do da celebração de Santo Antônio, que é conhecido no Brasil por ser o santo casamenteiro.

“Não se esqueçam: amor com amor se paga”, dizia um de seus slogans. A propaganda foi eleita como a melhor do ano pela Associação Paulista de Propaganda à época. Com o tempo, a data pegou e se tornou uma comemoração nacional.

Segundo informações da BBC, o Dia dos Namorados já é a terceira melhor data para o comércio no país, ficando atrás apenas do Natal e do Dia das Mães.

Tradições

Embora a data seja para os casais, ela se tornou muito comercial com o passar dos anos. Por isso, redes de fast food, por exemplo, criam produtos especiais e promoções na data, que podem ser aproveitados tanto por qualquer pessoas que quiser. Além disso, no país existe a tradição de envio de cartões às pessoas que amam, inclusive nas escolas as crianças fazem cartões para seus amigos e professores.

A mesma celebração comercial já vem acontecendo no Brasil, caso você queira sair para jantar no dia 12 de junho, pode ser complicado achar uma mesa. Além disso, os estabelecimentos estão caprichando nas decorações para deixar tudo mais chamativo.

Curiosidades do Valentine’s day

Nem todos os países comemoram da mesma forma ou tem os mesmos costumes. Por exemplo, na Romênia, a data é comemorada dia 24 de fevereiro, para celebrar o dia dos namorados junto com a chegada da primavera, que marca o fim do duro inverno no país. Já Gana celebra o “Dia do Chocolate” no 14 de fevereiro e a data não tem nada a ver com romancismo. A celebração foi criada pelo governo para aumentar o turismo, já que o país é forte produtor de cacau.

No Japão, no dia 14 de fevereiro, as mulheres devem presentear os namorados com algum doce, escolhido a dedo por elas. No mês seguinte, no mesmo dia, os namorados devem retribuir o gesto e dar um doce às namoradas, no chamado Dia do Branco.

Dê uma olhada em como outros 5 países celebram as tradições do Dia dos Namorados em todo o mundo .

1. Dinamarca

Embora o Dia dos Namorados seja um feriado relativamente novo na Dinamarca (celebrado desde o início dos anos 1990, de acordo com o Ministério de Relações Exteriores da Dinamarca), o país abraçou o dia 14 de fevereiro com um toque dinamarquês. Em vez de rosas, amigos e namorados trocam flores brancas prensadas chamadas gotas de neve.

Outra tradição popular do Dia dos Namorados na Dinamarca é a troca de “cartões de namorados”. Enquanto os cartões do amante eram originalmente cartões transparentes que mostravam uma foto do doador apresentando um presente para sua namorada, o termo agora é sinônimo de qualquer cartão trocado no Dia dos Namorados.

Em 14 de fevereiro, os homens também dão às mulheres gaekkebrev , uma “carta de brincadeira” que consiste em um poema ou rima engraçado escrito em papel recortado de forma complexa e assinado apenas com pontos anônimos. Se uma mulher que recebe o gaekkebrev conseguir adivinhar o remetente, ela ganhará um ovo de Páscoa mais tarde naquele ano.

2. França – Valentine’s day

Paris é considerada uma das cidades mais românticas do mundo. Diz a história que o primeiro cartão do Dia dos Namorados se originou na França, quando Carlos, duque de Orleans, enviou cartas de amor para sua esposa enquanto estava preso na Torre de Londres em 1415. Hoje, os cartões do Dia dos Namorados continuam sendo uma tradição popular na França e em todo o mundo .

Outro evento tradicional do Dia dos Namorados na França foi a loterie d’amour , ou “desenho de amor”. Homens e mulheres enchiam as casas que ficavam frente a frente e depois se revezavam para chamar uns aos outros e formar pares. Os homens que não estavam satisfeitos com seu casamento podiam simplesmente deixar uma mulher por outra, e as mulheres que não tinham igual se reuniam depois para uma fogueira.

Durante a fogueira, as mulheres queimaram fotos dos homens que as ofenderam e praguejaram e xingaram o sexo oposto. O evento se tornou tão incontrolável que o governo francês acabou banindo a tradição por completo.

3. Coreia do Sul

O Dia dos Namorados é um feriado popular para jovens casais na Coreia do Sul, e variações do feriado são celebradas de fevereiro a abril. A entrega de presentes começa no dia 14 de fevereiro, quando cabe às mulheres cortejar os homens com chocolates, balas e flores.

A situação muda no dia 14 de março, um feriado conhecido como White Day, quando os homens não apenas presenteiam suas namoradas com chocolates e flores, mas aumentam as apostas com um presente.

E para quem não tem muito o que comemorar no Dia dos Namorados ou no Dia do Branco, há um terceiro feriado: o Dia Negro. Em 14 de abril, é costume que os solteiros lamentem sua condição de solitários comendo tigelas escuras de jajangmyeon ou macarrão de pasta de feijão preto.

4. País de Gales

Você não encontrará o País de Gales celebrando São Valentim – em vez disso, as pessoas da região comemoram o São Dwynwen, o santo padroeiro dos amantes, em 25 de janeiro.

Um presente romântico tradicional galês é uma colher de amor. Já no século 17, os homens galeses esculpiam complicadas colheres de madeira como um símbolo de afeto pelas mulheres que amavam. Padrões e símbolos foram esculpidos nessas colheres de amor, cada um significando um significado diferente. Alguns exemplos incluem ferraduras, que representam boa sorte; rodas, que simbolizam suporte; e as chaves, que simbolizam as chaves do coração de um homem.

Hoje, as colheres do amor também são trocadas em comemorações como casamentos, aniversários e nascimentos.

5. China – Valentine’s day

O equivalente ao Dia dos Namorados na China é o Qixi, ou Festival da Sétima Noite, que cai no sétimo dia do sétimo mês lunar de cada ano. De acordo com a tradição chinesa, Zhinu, filha de um rei celestial, e Niulang, um pobre pastor de vacas, se apaixonaram, se casaram e tiveram gêmeos. Quando o pai de Zhinu soube do casamento, enviou sua rainha para trazer Zhinu de volta às estrelas. Ao ouvir os gritos de Niulang e das crianças, o rei permitiu que Zhinu e Niulang se encontrassem uma vez por ano em Qixi.

Durante o Qixi, as moças preparam oferendas de melão e outras frutas para Zhinu na esperança de encontrar um bom marido. Os casais também vão aos templos para orar por felicidade e prosperidade. À noite, as pessoas olham para o céu para ver as estrelas Vega e Altair (Zhinu e Niulang, respectivamente) se aproximarem durante a reunião anual do par de estrelas cruzadas.