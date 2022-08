Venda extraordinária Rock in Rio 2022: o que é e como comprar

Venda extraordinária Rock in Rio será nesta terça (9) - Foto: Reprodução/Rock in Rio

A venda extraordinária Rock in Rio acontece nesta terça-feira, 9 de agosto. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos para os sete dias de festival que ocorre em 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro na cidade do Rio de Janeiro. Os passes serão vendidos no site da Ingresso.com.

Como funciona a venda extraordinária Rock in Rio?

A venda extraordinária Rock in Rio começa às 19h, horário de Brasília, nesta terça-feira, 9 de agosto. Os ingressos serão vendidos pela internet no site Ingresso.com.

As entradas serão vendidas com o mesmo preço das vendas gerais. As inteiras custam R$625, enquanto a meia-entrada sai por R$312,50.

Conforme publicado pela página do evento, os ingressos são limitados. Os passes vendidos são os remanescentes da venda geral que ocorreu em abril. Segundo a organização, algumas entradas não tiveram a venda concluída, como por exemplo, quem comprou por boleto e não pagou, sendo assim, serão colocadas novamente à disposição do público.

Os ingressos para o Rock in Rio costumam se esgotar rápido. Recomenda-se fazer o cadastro no portal de vendas antecipadamente e entrar no site antes do horário do início das vendas. Devido à alta demanda, é comum que se forme uma fila virtual. Vale lembrar que essa é a última oportunidade de garantir os ingressos através do canal oficial.

Para quem já comprou os ingressos na venda geral, os passes já estão disponíveis para download. Neste ano, as entradas são todas digitais – não há ingressos em papel ou pulseiras, como ocorreu nos anos anteriores. Basta entrar no cadastro em que os passes foram adquiridos e baixá-los no smartphone.

O Rock in Rio ocorre nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O festival reúne grandes nomes do rock, pop, eletrônico, funk e música brasileira, incluindo Iron Maiden, Guns n’ Roses, Dua Lipa, Justin Bieber, Coldplay, Marshmello, Alok e Ivete Sangalo. As atrações se dividem entre seis palcos e espaços: Palco Mundo, Palco Sunset, Espaço Favela, New Dance Order, Rock District e Rota 85.

Quem tem direito a meia-entrada?

Maiores de 60 anos – Lei Federal 10.741/03

Estudantes de ensino fundamental, médio ou superior da rede pública ou particular – Lei Federal 12.933/13 (art. 1º); Decreto 8.537/15 (art. 3º); Lei Federal 9.394/96 (Título V).

Jovens pertencentes a famílias de Baixa Renda (com idades de 15 a 29 anos) – Lei Federal 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15

Profissionais em efetivo exercício e aposentados das instituições de ensino, tanto os da rede estadual como os da rede privada do Rio de Janeiro – Lei Estadual Ordinária nº 8775/2020

Professores e profissionais da rede pública municipal de ensino do Rio de Janeiro – Leis Municipais n° 3.424/02 e 5.844/15

Pessoas até 21 anos – Lei Estadual n° 3.364/00

Pessoas com Deficiência (e um acompanhante quando necessário) – Lei Estadual RJ 4.240/03; Lei Federal 12.933/13 (art. 1o, §8º); Lei Federal 13.146/15 (arts 44, §7º e 92); Decreto 8.537/15 (art. 6º).

Quem adquirir a meia-entrada precisa comprovar o benefício na entrada do evento. Caso o adquirente não leve os documentos necessários, pode ocorrer o cancelamento da aquisição. Neste caso, o beneficiário poderá complementar o pagamento do ingresso ou Rock in Rio Card em seu valor integral ou ter restituída a importância paga na sua aquisição, no prazo e na forma oportunamente definidos pela organização, descontado, se for o caso, o custo da entrega, conforme informações disponibilizadas na Ingresso.com.

Rock in Rio 2022 programação

2 de setembro, sexta-feira

Palco Mundo: Iron Maiden, Gojira, Dream Theater e Sepultura

Palco Sunset: Living Colour + Steve Vai, Bullet For My Valentine, Metal Allegiance, Black Pantera + Devotos

Espaço Favela: Gangrena Gasosa, Affront e Revengin

New Dance Order: Len Faki, Renato Ratier Vs Diogo Aciolly, Ananda, Victoria Engel, Valentina Luz, Binaryh, Flo Masse Vs Craig Ouar e Chang Rodrigues Live

Rock District: Oitão, Noturnall, Eminence e Sioux 66

3 de setembro, sábado

Palco Mundo: Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e Alok

Palco Sunset: Racionais MC’s, Criolo + Mayra Andrade, Xamã + Brô MC’s, Papatinho e L7nnon + MC Hariel e MC Carol

Palco Supernova: Teto

Espaço Favela: PK convida Don Ruan, Bin e Azula

New Dance Order: Chris Lorenzo , Bhaskar, Malifoo, Carola, Groove Delight, Kvsh, Illusionize, Victor Lou, Almanac e Fluxzone

Rock District: Rock Street Band, Wilson Sideral – Tropical Blues e Malvada

Rota 85: Betta, JP Bonfá e Pedro Mahal + Buraco Blues

4 de setembro, domingo

Palco Mundo: Justin Bieber, Demi Lovato, Iza e Migos

Palco Sunset: Gilberto Gil com família, Luísa Sonza com Marina Sena, Emicida e Matuê

Palco Supernova: Lil Whind (Whindersson Nunes)

Espaço Favela: Funk Orquestra, Buchecha e Taylan

New Dance Order: Lost Frequencies, Liu, Samarah, Sickick, Dubdogz, Cat Dealers, Gabe, Ownboss, Maz

Rock District: Rock Street Band, Fonk’s Gang e Lucy Alves

Rota 85: Betta, JP Bonfá e Pedro Mahal + Buraco Blues

9 de setembro, sexta-feira

Palco Mundo: Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial

Palco Sunset: Avril Lavigne, 1985: A homenagem, Jão + convidado, Di Ferrero + Vitor Kley

Espaço Favela: MD Chefe e Domlaike, Choice, Marvvila

New Dance Order: Neelix, Blazy, Paranormal Attack C, Vegas, Rica Amaral, Aly & Fila, Antdot e Meca

Rock District: Rock Street Band, Fernando Badauí e Deia Cassali

Rota 85: Betta, JP Bonfá e Pedro Mahal + Buraco Blues

10 de setembro, sábado

Palco Mundo: Coldplay, Camila Cabello, Bastille e Djavan

Palco Sunset: CeeLo Green, Maria Rita + convidado, Gilsons + convidado, Bala Desejo + convidado

Espaço Favela: Ferrugem, Orochi e El Pavuna

New Dance Order: Kaskade, Jetlag, Curol, Gabriel Boni, Makj, The Fish House, Chemical Surf, Bruno Be Vs Fancy Inc, Alexiz Bcx

Rock District: Rock Street Band, Dinho Ouro Preto, Andreas Kisser, João Barone, PJ e Liminha e Thiago Fragoso

Rota 85: Betta, JP Bonfá e Pedro Mahal + Buraco Blues

11 de setembro, domingo

Palco Mundo: Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Rita Ora e Ivete Sangalo

Palco Sunset: Ludmilla, Macy Gray. homenagem a Elza Soares, Liniker + Luedji Luna

Palco Supernova: Priscilla Alcântara

Espaço Favela: Lexa, Azzy e Ella Fernandes

New Dance Order: Anna, Eli Iwasa, Blond:Ish, Ella De Vuono, Anabel Englund, Aline Rocha, Mary Olivetti

Rock District: Rock Street Band, Di Ferrero e Rogério Flausino

Rota 85: Betta, JP Bonfá e Pedro Mahal + Buraco Blues