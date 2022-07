Quais são as Rock in Rio 2022 atrações? Confira lista completa - Foto: Reprodução/Instagram/@dualipa/Facebook/Rock in Rio

Rock in Rio 2022 atrações: programação atualizada do festival

Rock in Rio 2022 atrações já estão confirmadas e agora o que resta é a ansiedade para que os dias do evento cheguem logo. O festival de música irá acontecer nas datas 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock, localizada no Parque dos Atletas, também conhecido como Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Rock in Rio 2022 atrações: quais são?

As Rock in Rio 2022 atrações são muitas, o primeiro dia de festival, 2 de setembro, vai contar com o Iron Maiden e o Sepultura no Palco Mundo. Além de Dream Theater e Gojira. No segundo dia de evento, 3 de setembro, os destaques serão brasileiros e internacionais, alguns dos nomes que vão se apresentar serão Post Malone, Jason Derulo, Alok, Marshmello, Racionais, Criolo, entre outros.

Entre os destaques do Rock in Rio 2022 atrações estão os artistas Justin Bieber e Demi Lovato, que vão soltar a voz no sábado, dia 4 de setembro, no palco Mundo. Já no palco Sunset, o foco será para os artistas Gilberto Gil, Luísa Sonza, Marina Sena, Emicida, Matuê, entre outros.

Outros nomes aguardados são os de Avril Lavigne, Green Day e Billy Idol, que estarão no evento dia 9 de setembro, uma sexta-feira. Lavigne se apresenta no palco Sunset e Green Day e Idol estarão no Mundo. Neste mesmo dia, vão se apresentar Jão, Di Ferrero e Vitor Kley.

No domingo de encerramento do Rock in Rio 2022 atrações, dia 11 de setembro, um grande nome estará no palco Mundo, a britânica Dua Lipa. Também vão se apresentar por lá Megan Thee Stallion, Rita Ora e a baiana Ivete Sangalo. As brasileiras Ludmilla, Liniker, Priscilla Alcântara também são destaques do dia de encerramento do evento.

Para quem não tem ingresso, mas não quer perder as apresentações, é só assistir pelo canal Multishow, na TV a cabo. É necessário conferir o valor na empresa que presta serviço de TV por assinatura na sua região. Caso queira contratar o pacote Globoplay + Canais ao vivo na plataforma, você desembolsará R$ 49,90 para assistir tudo pelo streaming.

Confira a lista completa do Rock in Rio 2022 atrações, com separações entre os dias da semana. Horários ainda não estão disponíveis no site oficial do festival:

Atrações de 2 de setembro de 2022, sexta-feira

Palco Mundo Iron Maiden

Gojira

Dream Theater

Sepultura Palco Sunset Living Colour + Steve Vai

Bullet For My Valentine

Metal Allegiance

Black Pantera + Devotos Espaço Favela Gangrena Gasosa

Affront

Revengin New Dance Order Len Faki

Renato Ratier Vs Diogo Aciolly

Ananda

Victoria Engel

Valentina Luz

Binaryh

Flo Masse Vs Craig Ouar

Chang Rodrigues Live Rock District Oitão

Noturnall

Eminence

Sioux 66

3 de setembro de 2022, sábado

Palco Mundo Post Malone

Jason Derulo

Marshmello

Alok Palco Sunset Racionais MC’s

Criolo + Mayra Andrade

Xamã + Brô MC’s

Papatinho e L7nnon + MC Hariel e MC Carol Palco Supernova Teto Espaço Favela PK convida Don Ruan, Bin e Azula New Dance Order Chris Lorenzo

Bhaskar

Malifoo

Carola

Groove Delight

Kvsh

Illusionize

Victor Lou

Almanac

Fluxzone Rock District Rock Street Band

Wilson Sideral Highway Stage Betta

JP Bonfá e Pedro Mahal + Buraco Blues

Rock in Rio 2022 atrações de 4 de setembro, domingo

Palco Mundo Justin Bieber

Demi Lovato

Migos

Iza Palco Sunset Gilberto Gil

Luísa Sonza com Marina Sena

Emicida e convidados

Matuê Palco Supernova Lil Whind

WC No Beat e convidados Felp 22, Hyperanhas e MC TH Espaço Favela: Funk Orquestra

Buchecha

Taylan New Dance Order Lost Frequencies

Liu

Samarah

Sickick

Dubdogz

Cat Dealers

Gabe

Ownboss

Maz Rock District Rock Street Band

Fonk’s Gang

Lucy Alves Highway Stage Betta

JP Bonfá

Pedro Mahal + Buraco Blues

8 de setembro de 2022, quinta-feira

Palco Mundo Guns N’ Roses

Måneskin

Offspring

CPM 22 Palco Sunset Jessie J

Corinne Bailey Rae

Gloria Groove

Duda Beat Palco Supernova Francisco

el Hombre Espaço Favela Drenna

TH4I convida Lia Clark e Izzra New Dance Order Adriatique

Zac

Sarah Stenzel

Ben Böhmer

Gui Boratto

Du Serena Vs Junior C

Leo Janeiro Vs Nepal

Marta Supernova

Nu Azeite Live Rock District Rock Street Band

Rodrigo Santos

Stormsons Highway Stage Betta

JP Bonfá

Pedro Mahal + Buraco Blues

Rock in Rio 2022 atrações de 9 de setembro, sexta-feira

Palco Mundo Green Day

Fall Out Boy

Billy Idol

Capital Inicial Palco Sunset Avril Lavigne

1985: A homenagem

Jão e convidados

Di Ferrero + Vitor Kley Espaço Favela MD Chefe e Domlaike

Choice

Marvvila New Dance Order Neelix, Blazy

Paranormal Attack C

Vegas, Rica Amaral

Aly & Fila

Antdot e Meca Rock District Rock Street Band

Fernando Badauí

Deia Cassali Highway Stage: Betta

JP Bonfá

Pedro Mahal + Buraco Blues

10 de setembro de 2022, sábado

Palco Mundo Coldplay

Camila Cabello

Bastille

Djavan Palco Sunset CeeLo Green

Maria Rita + convidado

Gilsons + convidado

Bala Desejo + convidado Espaço Favela Ferrugem

Orochi

El Pavuna New Dance Order Kaskade

Jetlag

Curol

Gabriel Boni

Makj

The Fish House

Chemical Surf

Bruno Be Vs Fancy Inc

Alexiz Bcx Rock District Rock Street Band

Dinho Ouro Preto

Andreas Kisser

João Barone

PJ e Liminha

Thiago Fragoso Highway Stage Betta

JP Bonfá

Pedro Mahal + Buraco Blues

11 de setembro de 2022, domingo

Palco Mundo Dua Lipa

Megan Thee Stallion

Rita Ora

Ivete Sangalo Palco Sunset Ludmilla

Macy Gray. homenagem a Elza Soares

Liniker + Luedji Luna Palco Supernova Priscilla Alcântara Espaço Favela: Lexa

Azzy

Ella Fernandes New Dance Order Anna

Eli Iwasa

Blond:Ish

Ella De Vuono

Anabel Englund

Aline Rocha

Mary Olivetti Rock District: Rock Street Band

Di Ferrero

Rogério Flausino Highway Stage Betta

JP Bonfá

Pedro Mahal + Buraco Blues

Ainda dá para comprar ingresso para o Rock in Rio 2022?

Não é possível comprar ingressos para acompanhar o Rock in Rio 2022 atrações no momento. O site oficial do festival informa que o evento está esgotado, por isso se você perdeu a oportunidade, terá que esperar até ano que vem e conferir outra edição da atração, com uma line up diferente.

Para quem conseguiu comprar seu ingresso, é importante destacar que menores de 16 anos só entram acompanhados de responsáveis. Por isso, é necessário ficar de olho nas regras do festival – disponível no site https://rockinrio.com/ – caso não seja maior de idade.

Os ingressos desse ano são digitais, eles ficam disponíveis no seu histórico de compras do site da Ingresso.com. Em caso de problemas para baixar o seu passaporte para a cidade do rock no celular ou dispositivo que irá usar para entrar no festival, entre em contato com a equipe do evento para evitar problemas no dia dos shows.

Assista o teaser oficial do evento:

Leia também – Festivais em SP 2022: 7 eventos para marcar na agenda