Enquete A Fazenda 2022: Deborah, Tiago ou Bruno, quem fica?

Tiago Ramos, Deborah e Bruno estão na primeira roça da temporada e um deles dirá adeus ao prêmio de R$1,5 milhão na quinta-feira, 21. Quem deve ser eliminado? Vote na enquete A Fazenda 2022 e acompanhe a votação da berlinda em tempo real.

Quem está na roça A Fazenda 2022?

A primeira roça de A Fazenda 2022 começou a ser formada na terça-feira. Tiago Ramos, Shayan Haghbin, Deborah Albuquerque e Bruno Tálamo levaram a pior, mas XX conseguiu escapar da berlinda ao vencer a Prova do Fazendeiro realizada na noite de quarta.

Deborah Albuquerque: a ex-Power Couple foi a escolha do fazendeiro Lucas Santos. O ator disse que a ruiva “utilizou de falsidade, vitimismo e assuntos de fora do programa para menosprezar e ofender participantes” em A Fazenda 2022. A peoa retrucou dizendo que o artista era “baba ovo da Deolane”.

Tiago Ramos: o modelo recebeu dez votos durante a votação aberta. Com o poder da Chama Vermelha, o voto de Kerline foi anulado, mas não alterou o resultado. Votaram no ex da mãe de Neymar: André, Bárbara, Ruivinha de Marte, Alex, Rosiane, Shayan, Pelé, Tati e Ingrid.

Bruno Tálamo: o jornalista, que estava na baia, fui puxado para a berlinda por Tiago. Apesar do modelo ter justificado a escolha como estratégica, o repórter do A Tarde a Sua disse que ficou muito chateado e que não esperava isso do colega.

Shayan Haghbin: o iraniano não foi salvo por ninguém na dinâmica do resta um e ocupou o quarto lugar na roça. Ele escolheu vetar Tiago Ramos da Prova do Fazendeiro.

Votação R7 A Fazenda 2022

A votação da enquete A Fazenda 2022 para a primeira roça já está aberta no R7. Para participar, siga os passos:

1- Acesse o página de A Fazenda no portal do R7 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

2- Logo na página inicial, a enquete A Fazenda 2022 já irá aparecer. Escolha entre os três e clique sob a foto de quem deve continuar no programa;

3- Faça a validação de segurança clicando na caixa ‘sou humano’.

4- Aguarde o voto ser computado. Se quiser votar de novo, clique em ‘votar novamente’.

R7.com votação A Fazenda: como salvar peões na enquete oficial

Eliminação A Fazenda 2022: quando vai ser?

A primeira eliminação de A Fazenda 14 acontece na quinta-feira, a partir das 23h, na Record. O resultado só será anunciado no final do programa, como de costume.

Antes de dizer quem é o peão que deixa a competição por R$1,5 milhão, a edição exibe um compilado dos melhores momentos dos roceiros na competição. A quinta-feira também é reservada para a exibição do quadro de humor sob o comando do comediante Carioca.

No deck de eliminação, a apresentadora Adriane Galisteu faz algumas perguntas para os roceiros, que podem ser ouvidas pelos peões que estão na sede. Geralmente, são questões sobre a convivência e a votação para provocar um pouco mais de discórdia na casa.

O eliminado da semana participa da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie após o fim do programa ao vivo. A conversa vai ao ar no Playplus, plataforma de streaming da emissora, exclusivamente para assinantes.

