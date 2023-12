R7.COM: como votar R7 + enquete da penúltima roça A Fazenda

É neste sábado! Jaquelline, WL, Márcia Fu e Shay estão na penúltima roça da Fazenda 2023, formada nesta nesta-feira, 15 de dezembro. Então veja como votar no R7 votação da Fazenda e decida a próxima eliminação.

Enquete da roça dupla de A Fazenda 15

Votação de A Fazenda 2023 pelo computador

Para votar em A Fazenda 15 pelo R7.com não é necessário criar nenhuma conta e nem pagar por nada. Além disso, os votos no site são ilimitados! Esta enquete oficial do programa define quem sai e quem fica no reality show rural. Como a votação é para ficar, é importante que o roceiro tenha uma alta porcentagem na noite de eliminação. O eliminado da vez é sempre o peão ou peoa que ficou com o menor percentual.

Passo a passo - Votação A Fazenda 15 | Jaquelline, WL, Márcia Fu e Shay

Passo 1 - O primeiro passo para conseguir votar pelo seu computador é acessar o site do R7 no endereço https://www.r7.com/. Você terá que clicar na aba "A Fazenda 15" no canto superior direito em seguida, mas se preferir, pode ir direto para lá pelo link https://afazenda.r7.com/a-fazenda-15;

Passo 2 - Depois, você vai clicar na enquete "Quem você quer que fique em A Fazenda?" e verá os nomes e fotos dos participantes que estão na terceira roça de A Fazenda 15. Clique em Marcia Fu, Shayan ou Cariúcha e depois aperte "sou humano" da verificação de robôs;

Passo 3 - Para confirmar que você quer salvar o participante que selecionou, terá que apertar o botão "votar" para finalizar o processo. Depois que receber a mensagem "voto computado com sucesso", você já poderá apertar "votar novamente" caso queira dar mais votos para o seu participante favorito.

Como votar na Fazenda 15 pelo celular

Quem não tem um computador em casa também consegue votar em A Fazenda 15, é só fazer tudo pelo celular. Você pode acessar o site pelo navegador de sua preferência ou instalar o aplicativo do R7. Nenhuma dessas opções é paga ou exige cadastro, a facilidade é a mesma.

Primeiro, você vai escolher se vai usar o site ou o aplicativo. Se for votar pelo navegador, é só acessar o endereço https://www.r7.com/. Caso prefira o app, use a loja do seu celular para instalar.

Passo a passo do R7 - Como votar em A Fazenda 15

Passo 1 - Para quem vai usar o site, depois de entrar no site do R7.com pelo navegador, você procurará pela aba de A Fazenda 15, que fica no menu da lateral esquerda;

Passo 2 - Ao ser redirecionado para a página do reality show, você encontrará a enquete oficial do programa. Clique nela e em seguida no participante que deseja salvar;

Passo 3 - A votação pelo celular também tem verificação de robôs, então você também terá que selecionar a caixinha "sou humano" antes de apertar o botão "votar";

Passo 4 - Agora é só esperar pela mensagem de confirmação do seu voto e então clicar em "votar novamente" se quiser repetir o processo.

Pelo aplicativo

Passo 1 - Para quem quer votar no aplicativo, depois de instalá-lo pela loja do seu celular e clicar para abri-lo, você terá que ler as instruções apresentadas na tela. Mas se preferir, pode usar o botão "pular";

Passo 2 - Você terá uma página para informar seus interesses logo em seguida, mas também poderá pulá-la se quiser. Depois, você nem precisará até a aba de A Fazenda 15, pois a enquete estará logo no começo da página inicial;

Passo 3 - Na enquete, selecione quem quer salvar e passe pela verificação de robôs. Depois aperte o botão "votar" e espere pela confirmação. Agora é só repetir o processo!

Que horas acaba a votação?

A votação oficial de A Fazenda 15 será encerrada durante programa ao vivo de sábado, previsto para começar às 22h45 e terminar 00h15.

Para assistir ao vivo a eliminação é só sintonizar na Record TV de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Para quem prefere ver online, é possível pelo Playplus de maneira gratuita. A única obrigatoriedade neste caso é criação de uma conta no site da plataforma streaming.

Acesse https://www.playplus.com/, informe alguns de seus dados pessoais como nome, celular e e-mail, e depois que sua conta for criada, acesse o site, vá na aba "No Ar" no horário do programa e selecione o canal na lista de opções.