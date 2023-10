Enquete A Fazenda 2023: Kamila Simioni deve ser eliminada?

Uma das participantes mais polêmicas da edição, a empresária Kamila Simioni está na roça desta semana em A Fazenda 15. A famosa, que divide opiniões na web, agora terá que contar com os votos do público para seguir na competição. A peoa merece uma segunda chance? Vote na enquete A Fazenda 2023 e dê sua opinião.

Votação da enquete A Fazenda 2023

Kamila Simioni está em sua 1º roça em A Fazenda

A peoa sobrou na dinâmica do Resta Um e ocupou o quarto banquinho da 5ª roça formada na última terça-feira, 24. Kamila Simioni disputou a Prova do Fazendeiro ontem, mas perdeu a competição para Lucas Souza e não conseguiu escapar da berlinda. Essa é a primeira vez que a empresária enfrenta o julgamento do público.

Apesar de não fazer parte de nenhum grupo oficialmente, Simioni mantém uma amizade com os "crias", nome dado à aliança de Tonzão Chagas, Yuri Meirelles, WL, Guimarães, Sander Mecca e Lily Nobre. No entanto, alguns vínculos da peoa estão se rachando após ela sobrar durante o Resta Um, o que fez com ela caísse na roça.

Simioni culpa principalmente Márcia Fu, já que a ex-jogadora de vôlei salvou Nadja Pessoa ao invés dela, e até escreveu a palavra "cobra" em cima da foto da atleta, o que fez com que ela levasse uma bronca da produção.

A empresária enfrenta a roça ao lado de Cezar Black e Kally Fonseca, mas pode ser eliminada na noite de hoje caso sua porcentagem não aumente. Na enquete A Fazenda 2023 do DCI, a peoa é a menos votada, com apenas 8,5% dos votos. A distância para os adversários é grande: a cantora está com 55,8%, enquanto o ex-BBB soma 35,7%.

O cenário é o mesmo na enquete A Fazenda 2023 do UOL. Simioni está em último lugar, com apenas 20,33%. Kally lidera, com 49,95%, enquanto Black está na segunda posição com 29,72%.

Como foi formada a 5ª roça de A Fazenda 2023?

A quinta roça de A Fazenda 2023 começou com a indicação da fazendeira Jenny Miranda, que mandou Kally Fonseca para a berlinda. A influenciadora digital justificou sua escolha afirmando que ela e a cantora tiveram algumas brigas devido a ações da artista.

Em seguida, Adriane Galisteu deu início a votação aberta. Lucas Souza foi o mais votado da vez, com sete votos recebidos de WL Guimarães, Henrique Martins, Alicia X, Cezar Black, Yuri Meirelles, Sander Mecca e Tonzão Chagas. No entanto, ele ganhou um prêmio de R$ 10 mil por conta do poder da Chama Branca - o peão mais votado pela casa ficaria com a quantia.

Já o poder da Chama Laranja colocou Cezar Black na berlinda - sendo assim, não houve puxada da baia nesta semana. O ex-BBB deu início ao Resta Um, que colocou Simioni na roça. A empresária, por sua vez, vetou o baiano da Prova do Fazendeiro.

A eliminação acontece durante o programa ao vivo de hoje. Apesar de ser a quinta roça, essa será a quarta saída de um peão do confinamento. Na semana passada, a berlinda foi cancelada por conta da expulsão de Rachel Sheherazade, que deixou o reality rural após infringir uma das regras.

O público tem até a noite de hoje para votar no R7. Vale lembrar que em A Fazenda, a audiência deve votar no peão que deve ficar na casa. O participante que tiver a menor quantidade de votos deixa o reality, enquanto os outros dois fazem um retorno triunfal para a sede.

Quem já foi eliminado de A Fazenda 2023?

1ª roça - Nathalia Valente: 5,77% dos votos na enquete A Fazenda 2023

2ª roça - Darlan Cunha: 4,43% dos votos

3ª roça - Cariúcha: 9,74% dos votos

4ª semana - Rachel Sheherazade expulsa