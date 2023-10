Enquete A Fazenda 2023 + votação R7 agora: quem sai na 3ª roça hoje?

Agora tem novos três peões estão na roça de A Fazenda 2023 e eles vão precisar da ajuda do público para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas entre os já emparedados, quem deve sair na quinta-feira? Vote na enquete A Fazenda 2023 e veja a votação em tempo real como está a porcentagem de eliminação hoje 12/10.

Votação A Fazenda 2023

Enquete A Fazenda 2023 - Quem está na roça?

Shay: o inlfuencer estava sem sorte e foi puxado da baia.

Marcia Fu: a ex-atleta foi a mais votada pela casa.

Yuri: o modelo foi parar no banquinho por causa do poder do lampião. Ele ganhou a prova do fazendeiro.

Cariúcha: a influencer foi parar na roça após ser indicado pela fazendeira Jaqueline. O nome não foi uma surpresa, já que a carioca tem participado de diversas polêmicas.

E agora, quem fica? Vote na enquete.

Enquete A Fazenda 2023 - Votação R7

O primeiro passo para votar hoje é acessar o site oficial da Record no endereço www.r7.com/. Confira as abas do site e clique na do reality show rural. Uma nova página será aberta e nela você encontrará a enquete oficial do programa logo no início.

Clique na enquete, confira os nomes e fotos dos competidores e então clique naquele que deseja salvar. É sempre bom lembrar que as votações na Record são para ficar, ou seja, sempre vote no seu favorito, o participante com a menor porcentagem é eliminado do programa. Escolha o seu favorito e clique na foto do peão para votar na enquete de A Fazenda 2023 do R7. Depois, é só passar pela verificação de robôs ao selecionar ‘sou humano’ e confirmar a decisão no botão ‘votar’.

Veja a programação do reality show rural

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo (gravada no domingo)

Na Terça-feira: primeira formação da Roça, ao vivo, às 22h30, horário de Brasília.

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro, ao vivo, às 22h30, horário de Brasília.

Quinta-feira: primeira eliminação da temporada, às 22h30, horário de Brasília.

Sexta-feira: o programa mostra a convivência entre os peões e o começo da transmissão da festa, ao vivo, às 22h30.

Sábado: o programa é gravado e mostra tudo o que aconteceu na noite da festa. A atração começa por volta das 22h45.

Domingo: a Fazenda vai ao ar um pouco mais tarde, às 23h, e também mostra os últimos acontecimentos do reality.

