Enquete UOL A Fazenda: votação parcial indica quem fica hoje

Dynho Alves venceu a Prova do Fazendeiro da semana, a última da edição, e escapou da décima segunda berlinda. Aline Mineiro, Solange Gomes e Mileide Mihaile não tiveram a mesma sorte e agora competem pela permanência. Duas irão continuar no jogo e uma dirá tchau ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Para ter ideia de qual será o resultado da votação, no período da manhã desta quinta-feira (9), consultamos as parciais da enquete UOL A Fazenda e do DCI.

VOTAÇÃO A FAZENDA 2021: quem deve ficar?

Enquete UOL A Fazenda atualizada: quem fica?

Até o momento, a briga está acirrada na enquete A Fazenda do UOL para ver quem fica. Na consulta desta manhã de quinta (9), Mileide e Solange estão quase empatadas. Enquanto a ex de Wesley Safadão assume o primeiro lugar com 35,69% dos votos, Solange está logo atrás, somando 35,66% da preferência do público nesta berlinda – Por enquanto, a parcial soma mais de 28 mil votos.

A diferença das peoas nesta parcial de A Fazenda 2021 sobre a enquete “quem deve ficar’ do UOL é muito pequena, de apenas 0,03%, ou seja, o jogo não está perdido para nenhuma das duas por enquanto.

Já Aline assume o último lugar do ranking. Apesar de ser a participante na lanterna da parcial da enquete A Fazenda do UOL, a ex-panicat não está com um percentual tão longe das adversárias. A famosa soma 28,65% dos votos até agora, uma diferença de 7,04%. Ela precisa lutar para alcançar as demais participantes que competem nesta roça, mas ainda tem chance de melhorar seus números. A votação oficial fica aberta até o horário do programa ao vivo diário, que começa às 22h45.

Parcial da votação de A Fazenda

Para comparar os números da enquete A Fazenda do UOL, também consultamos a enquete ‘quem fica’ do DCI nesta manhã de quinta. Com mais de 84 mil votos computados até agora, Mileide também está na frente nesta parcial, com uma diferença mínima da segunda colocação.

A influenciadora digital tem 34,85% dos votos da parcial da enquete A Fazenda até agora e Solange, logo atrás, soma 34,80%. Em último aparece Aline, =nesta parcial, diferente da enquete A Fazenda UOL, a peoa conseguiu alcançar a casa dos 30%, como as outras participantes desta roça. A ex-panicat tem 30,29% até agora.

Votação no R7

Assim como a enquete A Fazenda do UOL, a votação no site oficial da Record é ‘para ficar’. Então cuidado na hora de selecionar o participante em que quer votar, para não ajudar aquela pessoa que você não gosta no reality show.

O primeiro passo para ajudar Mileide, Solange ou Aline é acessar o site https://www.r7.com/, em seguida você clicará na aba do reality show rural na parte superior do site. O próximo passo é clicar na enquete. As fotos e nomes das competidores vão aparecer na sua tela, selecione aquela que você deseja que continue no programa.

Em seguida, marque a caixinha de verificação de robôs, o famoso ‘sou humano’, depois disso é só apertar o botão ‘votar’ e pronto! Uma mensagem automática vai te informar que o voto foi computado e você poderá repetir o processo quantas vezes quiser. Apenas votos em território nacional são válidos.

Vote também: Solange, Aline ou Mileide, quem deve sair?