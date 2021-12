Quem está ganhando na enquete de A Fazenda? Parcial aponta resultado

Dynho, Rico, Solange e Sthe estão na última roça de A Fazenda. Nesta terça-feira (14), mais dois jogadores vão deixar a disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. O resultado será anunciado durante o programa ao vivo de hoje, mas já é possível saber quem está ganhando na enquete de A Fazenda. Confira a parcial abaixo.

Quem está ganhando na enquete de A Fazenda?

Até a tarde de hoje, de acordo com a enquete do UOL, os favoritos para garantir uma vaga na final são Rico Melquiades e Solange Gomes. O ex-MTV tem 59,78% dos votos, enquanto a ex-musa da banheira do Gugu soma 21,57%.

Sendo assim, quem deve sair hoje são os peões Dynho Alves e Sthe Matos. A influenciadora digital está em terceiro lugar com 10,77% e o funkeiro tem apenas 7,88% da preferência do público.

A enquete do DCI aponta para um resultado parecido. Para 71,56% dos leitores, Rico deve estar na final. Solange tem 18,06% dos votos, enquanto Dynho e Sthe estão na lanterna, com 5,65% e 4,73%, respectivamente. Vale lembrar que as enquetes do UOL e DCI não tem influência sobre a votação oficial, que ocorre no R7.

Como será a reta final do programa?

Na noite de hoje, mais dois peões serão eliminados. Após a formação da final, todos os participantes voltarão para uma “lavagem de roupa suja” – essa é uma dinâmica tradicional do programa, que promove um reencontro para que os jogadores discutam entre si tudo o que aconteceu na temporada.

Amanhã, haverá a última festa do reality. A grande decisão acontece na quinta-feira, ao vivo. O ganhador do prêmio de R$1,5 milhão será anunciado, de acordo com a votação popular.

Veja a programação completa: