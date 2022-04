Enquete BBB 22: Eliezer, Gustavo ou Paulo André, quem sai?

A formação do paredão desse domingo pegou os brothers de surpresa e, desta vez, Eliezer, Gustavo e Paulo André disputam a preferência do público para ficar na casa. Vote na enquete BBB 22 e dê sua opinião sobre quem deve ser o próximo a ser eliminado do paredão, que trará o resultado na terça-feira.

Aproveite e acompanhe a votação em tempo real no DCI.

Enquete BBB 22 – quem sai no paredão?

Enquete BBB 22: quem sai terça-feira (19/4) Eliezer

Gustavo

Paulo André 435674 votos · 435674 respostas Vote

Quem está no paredão BBB 22

Eliezer: o brother foi parar no paredão pelas mãos do líder Scooby. O rapaz acabou de voltar de um paredão.

Arthur: a ator foi o mais votado no confessionário, inclusive recebeu votos dos aliados, e enfrenta mais uma berlinda.

Douglas: como mandava a regra da semana do BBB 22, o mais votado pela casa também teve direito a contragolpe e acabou puxando o artista.

Gustavo: o paranaense saiu da liderança diretamente para o paredão após votação da casa com 4 votos.

A enquete BBB 22 oficial da Rede Globo está aberta e o mais votado entre os emparedados deixará o confinamento no próximo terça, 19 de abril, durante o programa ao vivo.

Quem é o novo líder BBB 22

Scooby é o novo líder do BBB 22. O surfista venceu a disputa realizada na noite de domingo, e ganhou mais uma vez a liderança no reality. Antes, os participantes foram impactos com a eliminação de Jessi.

O reinado de Scooy irá durar pouco. Na quinta, deve ocorrer mais uma prova do líder, seguida de outra formação de paredão.

Primeiro líder: Douglas Silva

Segundo líder: Tiago Abravanel

Terceira líder: Jade Picon

Quarta líder: Jade Picon

Quinto líder: Lucas

Sexto líder: Paulo André

Sétimo líder: Pedro Scooby

Oitavo líder: Lucas

Nono líder: Arthur Aguiar

Décima líder: Linn da Quebrada

Décimo primeiro líder: Gustavo

Décimo segundo líder: Douglas Silva

Décimo terceiro líder: Paulo André

Décimo quarto líder: Eliezer

Décimo quinta líder: Gustavo

Décimo sexto líder: Scooby

Parcial indica saída de Eliezer

Às 20h desta segunda-feira, véspera da eliminação, Eliezer lidera a enquete do DCI com 49.12% dos votos dos leitores. A votação, no entanto, está bastante acirrada. Gustavo está em segundo lugar com 46.46% – a diferença entre os dois é de apenas 2,66% e o resultado pode sofrer uma reviravolta até amanhã.

Quem pode ficar tranquilo dessa vez é Paulo André. O atleta, que já esteve em cinco berlindas e sempre recebe poucos votos, está na lanterna com 4.43% e deve avançar no jogo. A disputa fica entre Gustavo e Eli.

O resultado parcial do DCI já sofreu uma virada e pode ter outra nesta madrugada. Logo após a formação da berlinda, às 01h, Gustavo havia disparado na frente com 64,18%. Eli estava com 24,30% e P.A. com 11,52%. O resultado mudou ao longo do dia e está perto de virar de novo.

Votação Gshow

A votação do BBB 22 oficial é no gshow.globo.com. A eliminação será na terça, 19 de abril, a partir das 22h35, horário de Brasília. O programa é exibido logo após a novela Pantanal, de acordo com a programação oficial da emissora. Enquanto isso, a votação segue aberta no Gshow.

Para votar, acesse a página do BBB 22 e localize o campo de votação. Depois, é só clicar sobre o nome do brother que deve deixar o programa, fazer a validação de segurança e confirmar.

Quem não tiver cadastro precisa inserir alguns dados como nome, e-mail e criar uma senha. O público que já participou de outras votações só precisa fazer o login.

Não há limite de votos e os espectadores podem participar inúmeras vezes. Enquanto o resultado oficial não é divulgado, participe da enquete BBB 22 e acompanhe a votação em tempo real. As enquetes extraoficiais têm acertado o nome do eliminado e a porcentagem dos últimos paredões.

