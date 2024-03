Depois de briga de Davi e Bin, quem está na frente para sair do BBB 24?

Os participantes Leidy, Bin, Davi e Matteus estão no paredão desta semana e brigam para permanecer no jogo. A votação já está no ar e agora é o público quem decide quem fica e quem sai na 14º berlinda. Quem está na frente para sair do BBB 24? Parciais já indicam eliminado.

Quem está na frente para sair do BBB 24?

Na votação do UOL, Leidy é quem está na frente para sair do BBB 24 com uma larga vantagem, 72,12% dos mais de 1,2 milhão de votos contabilizados até então. Bin fica em segundo lugar com 14,3% da rejeição neste que é seu paredão.

Davi tem 11,59% das intenções de votos após a briga com Bin Laden, minutos depois do Sincerão.

Já Matteus respira com alívio na lanterna, somando apenas 1,9% dos votos para sair na consulta da faixa das 13 horas desta terça-feira.

Continue votando na enquete do DCI:

Quem sai do #BBB24 hoje? Vote na enquete DCI — Jornal DCI (@DCIJornal) March 26, 2024

Quando é a eliminação?

A saída de um dos brothers neste 14º paredão será na terça-feira, dia 26 de março. A eliminação será ao vivo anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt. A votação oficial é a do Gshow, que não apresenta parciais e é encerrada minutos antes da grande revelação de quem deixa o programa.

Em todas as noites de eliminação do BBB 24, o programa tem recebido palpites dos brothers sobre quem deixará o reality show. Quando algum brother acerta, a quantia do prêmio final aumenta. O prêmio pode chegar a R$ 3 milhões.