Enquete BBB 24 UOL atualizada: quem sai Leidy, Bin, Davi ou Matteus?

Está chegando ao fim o confinamento do Big Brother Brasil para um dos três emparedados da semana, Leidy, Bin e Davi. A enquete BBB 24 UOL atualizada já mostra quem tem mais chance de deixar o programa neste paredão. O resultado sai na terça, 26 de março.

Quem vai sair do BBB 24 no paredão?

Leidy tem o pior percentual na enquete BBB 24 UOL e é apontada como o provável eliminada neste paredão. A jovem de Nova Iguaçu está na liderança com folga e soma 86,48% dos mais de 230 mil votos computados até às 02h da madrugada de segunda, véspera de eliminação.

Bin Laden, que faz sua estreia no paredão, aparece em segundo lugar com 6,1% das intenções de votos.

Apesar de ser o quinto paredão, Davi é quem aparentemente pode ficar tranquilo nesta berlinda, pois soma apenas 5,39% da rejeição. Matteus também não está na briga para continuar, segundo a enquete: ele recebeu apenas 2,02% dos votos para sair.

Quem é o favorito a ganhar o BBB 24 na enquete BBB 24 UOL?

Outra enquete BBB 23 UOL badalada é a sobre quem vai vencer o reality show. A votação está no ar desde o início da temporada, em janeiro, e Davi é quem ocupa o primeiro lugar com 37,88% de votos para ganhar.

Fernanda está na segunda colocação, com 27,41%. Alane é a terceira colocada e aparece com 11,43% do favoritismo.

Leidy e Buda aparecem na lanterna da votação com menos de 1% das da torcida.

Até que horas pode votar hoje no Gshow?

A votação oficial do BBB 24 ocorre durante todo o tempo no Gshow e você pode votar lá até o programa ao vivo de hoje, que está marcado para ir ao ar hoje entre 22h30 e 23h55. A enquete é geralmente encerrada no último bloco do reality show, pouco antes do discurso de eliminação de Tadeu Schmidt.

Como votar no Gshow

1 - Para começar, é necessário acessar o site do Gshow (https://gshow.globo.com/) e criar o seu cadastro caso ainda não tenha um. Para isso, você deve ir ao menu lateral esquerdo do site e clicar no final dele, em "faça login ou cadastre-se de graça". Depois, clique em "cadastre-se";

2 - Você será redirecionado para um formulário em que terá que preencher com seus dados pessoais: nome completo, data de nascimento, e-mail e senha que usará no site;

3 - Após criar sua nova conta, você deve seguir para a página do BBB 24. Você pode encontra-la pelo menu da lateral esquerda - o mesmo que usou para fazer o cadastro - ou seguir direto para a página no endereço https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

4 - A enquete oficial de eliminação do Big Brother Brasil estará no começo da página, é só clicar nela. Quando abrir, você verá a pergunta Voto com a Torcida e Voto por CPF, além dos rostos e nomes dos emparedados.

5 - O voto por CPF é único, enquanto a da torcida não tem limite de votos.

6 - Escolha quem você quer eliminar e pronto, é só esperar o resultado na terça.

Acompanhe as novidades do Big Brother Brasil e as últimas notícias do Brasil e do Mundo sobre entretenimento, futebol, TV e economia.