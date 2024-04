Agora: quem está na frente para ganhar o BBB 24?

Após três meses de competição, Davi, Isabelle e Matteus chegaram na fina do Big Brother Brasil 2024. Os três estarão no pódio nesta terça-feira, 16 de abril, mas só uma deles levará a coroa de campeão e o prêmio milionário para casa. Quem está na frente para ganhar o BBB 24? Vote e opine na enquete do DCI!

Enquete quem ganha o BBB 24

O grande dia está próximo, vote na enquete sobre quem ganha o BBB 24 e opine sobre quem deve levar o prêmio para casa.

Parcial do UOL de Quem está na frente para ganhar

Davi é apontado até o momento como a campeão da temporada. O brother é quem está na frente para ganhar o BBB 24 com 63,8% do favoritismo dos mais de 1,8 milhão de votos computados até agora. Matteus fica em segundo lugar, como possível vice-campeão, e soma 26,59%.

Já Isabelle fica mais distante das colegas e apresenta 9,61% dos votos no terceiro e último lugar do pódio da grande final do BBB 24.

1º - Davi - possível campeão

2º - Matteus

3º - Isabelle

Quanto é o prêmio do BBB 24?

O prêmio do BBB 24 ficou acumulado em R$ 2,9 milhões. O segundo lugar do programa ficará com a quantia de R$ 150 mil. Já o terceiro lugar é premiado com R$ 50 mil.

Como votar em quem ganha o BBB 24 no Gshow?

Para votar em quem ganha o BBB 24, o foco da votação deve ser no Gshow, site oficial do programa e única enquete que de fato afeta o jogo. Veja o passo a passo:

Passo 1 - Acesse o site do Gshow no endereço https://gshow.globo.com/ e escolha o voto do CPF - mediante cadastro - ou o voto da torcida.

2 - No formulário que será aberto na sua tela, informe o seu nome completo, a sua data de nascimento, um e-mail válido e que você usa e a senha que deseja usar no site (ela deverá ter entre 8 e 15 dígitos);

3 - Depois, você deve confirmar os seus dados e encerrará o processo ao clicar no botão que confirma que você concorda com os termos de uso e política de privacidade do site e então terminar em "cadastrar";

4 - Agora, é hora de conseguir votar na enquete do programa.

5 - Clique na foto do participante que você quer que ganhe e confirme a sua decisão ao selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs. É só aguardar pela confirmação do seu voto e pronto!

Até que horas pode votar no Gshow?

A votação do Gshow fica aberta até o horário do programa ao vivo de terça-feira, 16 de abril. Geralmente, nas finais do programa é realizado uma retrospectiva da temporada e o apresentador sempre bate um papo com os finalistas. Mais tarde, apenas no final do programa, é revelado o nome do grande vencedor e a porcentagem de cada participante na disputa final da edição.

De acordo com a programação oficial da TV Globo. O programa de terça-feira irá começar às 22h24 e terminar por volta de 00h10, por isso, você ainda terá bastante tempo para votar na sua favorita e definir quem ganha o BBB 24.