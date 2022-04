Enquete BBB 22: Linn, Eliezer ou Gustavo, quem sai?

Mais uma berlinda foi formada no Big Brother Brasil na noite desta sexta-feira, 8 de abril, e Linn, Eliezer ou Gustavo são os emparedados da vez. Agora, eles dependem do voto do público para seguirem na disputa. Quem deve deixar o reality show na próxima terça-feira? Vote na enquete BBB 22 e dê o seu palpite.

Enquete BBB 22 – Quem sai do BBB 22

Enquete BBB 22: quem sai domingo, 10 de abril Linn

Eliezer

Gustavo 4883 votos · 4883 respostas Vote

Quem está no paredão BBB 22

Linn, Eliezer e Gustavo estão no paredão extra desta sexta-feira. A dinâmica começou com a imunização do anjo, ; Scooby deu o colar a Paulo André. Douglas indicou Linn, enquanto Eliezer se deu mal na votação do confessionário e Gustavo recebeu o contragolpe.

Linn – a artista que faz parte do grupo “comadres” está no paredão após indicação de Douglas.

Eliezer – o último integrante do quarto Lollipop não recebeu nenhum voto para ser salvo dos colegas e acabou na berlinda pela segunda vez consecutiva.

Gustavo – o “malvadão”do BBB 22 recebeu o contragolpe de Eli, como mandava a regra da semana, e enfrenta o paredão pela segunda vez seguida.

Votação Gshow

A votação do 13º paredão do Big Brother Brasil já está aberta e segue até a noite de domingo, quando será encerrada no início do programa ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt. O único portal em que os votos são contabilizados oficialmente para a berlinda é o Gshow: gshow.globo.com.

Depois, é necessário localizar a página do programa e a enquete BBB 22 oficial. A foto e o nome dos três emparedados aparecerá – é só clicar sobre um deles, fazer a validação de segurança e confirmar o voto.

O mais votado deixa a casa no domingo, 10 de abril. Enquanto isso, o público também pode participar da enquete do DCI e dar seus palpites sobre quem deve ser o próximo a deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Programação BBB 22

Quinta-feira, 7 de abril: prova do líder

Sexta-feira, 8 de abril: prova do anjo e formação de paredão

Domingo, 10 de abril: eliminação e formação de um novo paredão. Tadeu Schmidt explicará as regras durante o programa ao vivo.

Segunda-feira, 11 de abril: jogo da discórdia

Terça-feira, 12 de abril: eliminação

