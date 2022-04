ENQUETE BBB 22: quem sai hoje do BBB 22, domingo

A enquete BBB 22 está aberta desde a noite de sexta-feira, 15, quando o paredão entre Arthur Aguiar, Eliezer, Douglas Silva e Jessilane foi formado e segue dividindo opiniões. Essa é a primeira que o nome de quem sai hoje do BBB 22 está indefinido. A votação está muito acirrada e o eliminado já mudou ao longo do dia. Vote e dê e sua opinião.

Enquete BBB 22 de quem sai hoje do BBB 22

Enquete BBB 22: quem sai domingo, 17/04 Jessi

Eliezer

Arthur

Douglas 1632483 votos · 1632483 respostas Vote

Parcial da votação BBB 22

Após a formação do paredão, às 00h30 do sábado, a enquete BBB 22 UOL apontava a eliminação de Arthur Aguiar. O ator largou na frente com 32,17% dos votos, seguido de Jessilane, que tinha 28,09% e DG, com 26,87%. Os três são os que mais correm risco de eliminação até agora – Eliezer estava na lanterna com 12,86%.

No entanto, os números mudaram ao longo do dia. Jessilane saltou para o primeiro lugar por volta das 09h, com 37,79%. A diferença para Arthur Aguiar era mínima: o ator vinha logo em seguida com 37,76% dos votos. A porcentagem de DG era bem menor, com 15,50%.

Às 13h, o cenário ficou desfavorável para Douglas Silva. Apesar da professora de biologia continuar na liderança com 32,63%, o ator foi para o segundo lugar com 32,31% e está bem perto da liderança. Enquanto isso, Arthur caiu para terceiro, somando 29,05%.

Às 9h deste domingo, dia da eliminação, Jessilane estava com um pouco mais de vantagem em relação aos seus adversários. A professora de biologia soma 39,12% dos votos, enquanto DG está na vice-liderança com 35,73%. Enquanto isso, a porcentagem de Arthur diminuiu para 22,55%. Eliezer segue na lanterna com apenas 2,60% dos votos.

Na enquete do DCI, que já ultrapassa 1 milhão de votos, Jessilane está com uma vantagem maior. A sister tem 56,51% de rejeição, contra 23,45% de DG.

Arthur e Eliezer possuem bem menos votos que os adversários. O marido de Maíra Cardi tem 10,15%, enquanto o último membro do Lollipop tem 9,89%.

Parcial UOL sofre reviravolta

Às 20h deste domingo, a votação do UOL passou por mais uma reviravolta. Jessilane segue em primeiro lugar, agora com 29,45% dos votos. No entanto, Eli saltou do último para o segundo lugar e soma 29,23%, pouquíssima diferença para a professora de biologia. Assim, o designer entra na zona de ricos e pode ser eliminado no programa neste domingo.

Sendo assim, Douglas cai para a terceira posição com 26,33% e Arthur para a quarta, com 14,99%. Este é o paredão mais indefinido da atual temporada.

Votação Gshow

A votação oficial do Gshow já está aberta e segue até o início do programa ao vivo de domingo, 17 de abril, por volta das 23h10, quando o apresentador Tadeu Schmidt encerrar a contagem durante a edição.

Para participar do paredão mais indefinido da temporada, acesse a página do BBB 22 e clique na votação. Em seguida, é só escolher o brother que deve deixar o programa, fazer a validação de segurança e confirmar.

Os espectadores que não tiverem cadastro precisa inserir alguns dados como nome, e-mail e criar uma senha. Quem já participou outras vezes só precisa fazer o login.

Depois da eliminação, acontecerá mais uma prova do líder e formação de paredão. O apresentador explicará as regras da dinâmica depois que o 14º eliminado deixar a casa mais vigiada do Brasil. Enquanto isso, participe da enquete sobre quem sai amanhã do BBB 22 e acompanhe a porcentagem em tempo real no DCI.

Programação da semana

Sexta-feira (15/04): formação de paredão quádruplo

Sábado (16/04): festa

Domingo (17/04): eliminação, prova do líder e formação de paredão

Segunda-feira (18/04): jogo da discórdia

Terça-feira (19/04): eliminação

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil e as últimas notícias do Brasil e do Mundo sobre entretenimento, futebol, TV e economia.