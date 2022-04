ENQUETE BBB 22 UOL atualizada agora; porcentagem de hoje

A enquete BBB 22 está aberta desde a noite de domingo, 17 quando o paredão entre Eliezer, Gustavo e Paulo André foi formado e segue dividindo opiniões. A enquete BBB 22 UOL atualizada agora já indica quem deve dar adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão e sair na terça. Acompanhe a porcentagem de hoje de quem sai amanhã do BBB 22.

Enquete BBB 22 atualizada – quem sai do BBB 22

Enquete BBB 22: quem sai terça-feira (19/4) Eliezer

Gustavo

Paulo André 435657 votos · 435657 respostas Vote

ENQUETE BBB 22 UOL atualizada agora

Após 24 horas de paredão formado, a enquete BBB 22 UOL atualizada agora já ilustra o que o público deve ver na terça-feira: Gustavo eliminado do Big brother Brasil.

Em consultada realizada às 23 horas de segunda-feira, véspera da eliminação, Gustavo somava 59,87% dos votos.

O segundo mais votado é o veterano em paredões Eliezer com 27,99%.

Paulo André é o menos votado do trio e reunia apenas 12,14% dos votos neste horário.

A ENQUETE BBB 22 UOL atualizada agora será atualizada em tempo real aqui.

Na madrugada desta segunda-feira, Gustavo também liderava a rejeição do público com 63,72% dos votos. Eliezer em segundo com 22,32% e Paulo André em último, com 13,96%.

Votação Gshow

A votação oficial do Gshow já está aberta e segue até o início do programa ao vivo de domingo, 17 de abril, quando o apresentador Tadeu Schmidt encerrar a contagem durante a edição.

Para participar do paredão mais indefinido da temporada, acesse a página do BBB 22 e clique na votação. Em seguida, é só escolher o brother que deve deixar o programa, fazer a validação de segurança e confirmar.

Os espectadores que não tiverem cadastro precisa inserir alguns dados como nome, e-mail e criar uma senha. Quem já participou outras vezes só precisa fazer o login.

Depois da eliminação, acontecerá mais uma prova do líder e formação de paredão. O apresentador explicará as regras da dinâmica depois que o 16º eliminado deixar a casa mais vigiada do Brasil. Enquanto isso, participe da enquete sobre quem sai amanhã do BBB 22 e acompanhe a porcentagem em tempo real no DCI.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil e as últimas notícias do Brasil e do Mundo sobre entretenimento, futebol, TV e economia.