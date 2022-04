Enquete BBB 22 + Votação: Natália, Gustavo ou Paulo André, quem sai

Participe da votação da Enquete BBB 22 e escolha entre Natália, Gustavo e Paulo André.

Natália: a sister foi parar no paredão após a casa votar no confessionário. A participante não ia para o paredão desde o dia 13 de fevereiro.

Gustavo: o paranaense foi parar na berlinda após ser indicado por Natália, que teve direito ao contragolpe.

Paulo André: o atleta está no paredão por indicação do líder Eliezer

