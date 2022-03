Enquete BBB 22 + votação paredão: quem será eliminado hoje

Chegou o dia da eliminação no Big Brother Brasil, e nesta terça-feira, 29, Scooby, Paulo André ou Lucas dirá adeus ao reality. Participe da Enquete BBB 22 e acompanhe a votação do paredão com o resultado parcial em tempo real.

Enquete BBB 22 votação paredão

Enquete BBB 22: quem sai na terça-feira (29/03) Paulo André

Scooby

Lucas 418989 votos · 418989 respostas Vote

Enquete UOL parcial quem sai

Quem deve sair do programa na terça-feira é Lucas, de acordo com a Enquete UOL parcial. Em consulta realizada às 10 horas da manhã desta terça-feira (29), o brother já somava 76,10% dos votos e pode deixar o reality com alta rejeição.

Em segundo lugar estava Scooby, com 11,80% dos votos, que corre pouco risco de deixar o programa. Em último vem PA com 1150% dos votos e deve ganhar mais uma semana na casa.

A parcial da enquete UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado na terça pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Votação Gshow

A votação da enquete BBB 22 e votação no Gshow começam no domingo, dia 27 de março e vai até terça, 29 de março de 2022. Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira, quando acontecerá a segunda noite de eliminação da edição.

A segunda eliminação será definida pelos internautas, que devem participar da enquete do BBB 22 na internet. Os votos são contabilizados exclusivamente por meio do Gshow, o portal de entretenimento da Rede Globo. Já a A enquete BBB 22 pela eliminação do DCI é um espelho da opinião pública e aponta o provável resultado da votação popular nos canais oficias da Rede Globo.

Programação

Segunda-feira (28/3): jogo da discórdia;

Terça-feira (29/3): dia de eliminação no Big Brother Brasil;

Quarta-feira (30/3): festa do líder

Quinta-feira (31/3): Escolha do novo líder;

Sexta-feira (01/4): prova do anjo;

Sábado (2/4): dia de festa;

Domingo (03/4): lá vem paredão.

