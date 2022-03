Enquete BBB 22 e votação: Vini, Gustavo ou Scooby, quem sai hoje

Vinicius, Gustavo e Scooby estão no paredão do BBB 22 e vão precisar da ajuda do público para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas entre os três já emparedados, quem deve sair na terça-feira? Vote na enquete BBB 22 e veja a votação em tempo real como está a porcentagem de eliminação de terça 15/03.

Enquete BBB 22 – Quem está no paredão?

Pedro Scooby: o surfista de 33 anos enfrenta seu primeiro paredão após ser indicado pelo líder Lucas. Na justificativa, o brother criticou a postura do esportista que não estaria levando o reality a sério, e os dois acabaram protagonizando uma discussão. Scooby é casado com a modelo Cintia Dicker e tem 3 filhos, frutos de seu relacionamento com Luana Piovani.

Vinicius: o bacharel de direito, de 24 anos, enfrenta seu primeiro paredão do BBB 22. Na casa, sua trajetória ficou marcada pela relação com Eliezer e também por fazer parte do grupo Lollipop, composto por Jade, Larissa, Eslovênia e Bárbara.

Gustavo: o paranaense enfrenta seu novo paredão após ser puxado por Eliezer. O participante vindo da casa de vidro do BBB 22 mantém uma relação com Laís e já fez algumas movimentações no jogo.

Enquete BBB 22 – Votação Gshow – Porcentagem

A votação da enquete BBB 22 e votação no Gshow vai até terça, 15 de março de 2022. Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira, quando acontecerá a segunda noite de eliminação da edição.

Veja a programação:

Terça-feira (15/03): dia de eliminação no Big Brother Brasil;

Quarta-feira (16/03): festa do líder

Quinta-feira (17/03): Escolha do novo líder;

Sexta-feira (18/03): festa;

Sábado (19/03): prova do anjo

Domingo (20/03): lá vem paredão.

Acompanhe o Big Brother Brasil vote na enquete BBB 22 no DCI.