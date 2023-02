Enquete BBB 23 + votação: Cezar, Gabriel ou Tina, quem fica?

Mais uma berlinda foi formada no Big Brother Brasil e Cezar, Gabriel e Tina são os emparedados da vez. Agora, eles dependem do voto do público para seguirem na disputa. Quem deve ficar no reality show na terça, 7 de fevereiro? Vote na enquete BBB 23 e dê o seu palpite sobre qual dos três não deve sair de jeito nenhum.

Enquete BBB 23 em tempo real

A votação GSHOW contabiliza os votos de quem deve ser eliminado, mas dê sua opinião sobre qual brother deve ficar tranquilo na disputa.

Votação GShow

A votação para eliminar um dos brothers já está aberta e segue até a noite de terça-feira. O público precisa acessar acessar a página oficial do BBB 23 no Gshow: https://gshow.globo.com/realities/bbb/.

Para abrir a página de votação, basta clicar em ‘Paredão BBB 23: vote para eliminar. O sistema pede um cadastro e é necessário preencher alguns dados como nome completo, data de nascimento, e-mail e criar uma senha. Quem já tiver participado de outras votações só precisa fazer o login.

Feito isso, é só clicar no nome do brother escolhido e confirmar o voto. O sistema pede uma rápida validação de segurança, basta clicar na caixinha ‘sou humano’. O público pode participar quantas vezes quiser.

A eliminação ocorre durante o programa ao vivo da próxima terça-feira, às 23h15, horário de Brasília. Além do canal aberto da Globo, o reality também é exibido através da plataforma de streaming Globoplay.

Quando acaba o BBB 23?

O Big Brother Brasil tem duração de três meses, com término previsto para abril. O reality show começou em 16 de janeiro, portanto será exibido em fevereiro, março e metade do mês de abril.

No ano passado, o BBB 22 terminou em 27 de abril coroando Arthur Aguiar, o primeiro Camarote a vencer a competição por R$ 1,5 milhão.

O prêmio do BBB 23 será o maior da história, conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt. Depois de doze anos estagnado em R$ 1,5 milhão, o valor pago ao vencedor do programa vai subir de acordo com o desempenho dos competidores nas provas.

