Enquete BBB 23: quem fica no 12º paredão?

O paredão deste domingo é reverso e a enquete BBB 23 quem deve continuar no reality em busca do prêmio de R$ 2,1 milhões. A eliminação do menos votado Gshow será na terça, então participe.

Acompanhe a votação em tempo real e como está a porcentagem de quem volta nesta terça, 04/4.

Mas quem deve voltar ao reality show?

A líder Aline indicou Domitila, enquanto Amanda e Larissa foram as mais votadas. Marvvila sobrou na dinâmica e acabou emparedada.

Porcentagem da ENQUETE BBB 23

Na última berlinda, Fred foi que saiu do BBB 23. Agora, dois participantes que já foram eliminados pelo público voltarão ao jogo. Continue votando.

Votação GShow

A votação da enquete BBB 23 e votação no Gshow começam no domingo, dia 2 de abril e vão até terça, 4 de abril de 2023. Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar em quem você quer que volte para o Big Brother Brasil 2023.

Os dois mais votados ficarão no confinamento. Os votos são contabilizados exclusivamente por meio do Gshow, o portal de entretenimento da Rede Globo. Já a A enquete BBB 23 pela eliminação do DCI é um espelho da opinião pública e aponta o provável resultado da votação popular nos canais oficias da Rede Globo.

Agora, para ver o programa na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo. No GloboPlay, o serviço de streaming da emissor na internet que conta com planos mensais e anuais, o público pode ter acesso ao mesmo sinal da TV aberta e também às câmeras exclusivas dentro do confinamento, estilo Pay-Per-View.

O Big Brother Brasil tem um formato que é conhecido mundialmente: os participantes convivem na mesma casa, criam provas e enfrentam votações para eliminar um dos colegas. O programa se tornou um fenômeno cultural no Brasil e é um dos mais assistidos do país, gerando grande audiência e discussões nas redes sociais.

