Enquete BBB 23: quem não deve voltar da repescagem?

Os nove primeiros eliminados do Big Brother Brasil tiraram a sorte grande e ganharam a chance de voltar ao jogo. A votação da repescagem está no ar e você pode acompanhar em tempo real a porcentagem de cada competidor na enquete BBB 23 do DCI!

Competem Marília, Gabriel Tavares, Tina, Paula, Cristian, Gustavo Cowboy, Fred Nicácio, Key Alves e Larissa. Quem não deve voltar a competir no reality show?

Fred Desimpedidos foi eliminado no décimo paredão da temporada e não quis participar da repescagem.

Bruno desistiu do reality e Sapato e Guimê ficaram de fora da dinâmica por serem expulsos.

Nove ex-participantes competem por duas vagas na casa. Já na casa do BBB 23 permanecem nove competidores que não sabem que ex-colegas retornarão na repescagem.

Quando acaba a repescagem do BBB 23?

A repescagem vai durar até quinta-feira, 23 de março. A votação será encerrada no programa ao vivo e o apresentador Tadeu Schmidt revelará aos ex-brothers e ao público quem foram os dois sortudos escolhidos para retornar ao jogo e continuar na briga pelo prêmio que já ultrapassou os R$ 2 milhões.

Quem retornar não terá imunidade e nem direito de participar das próximas provas da edição, a do líder e também a do anjo, que esta semana será autoimune. Ou seja, ele, ou ela, já poderá receber votos dos colegas de confinamento logo de cara e quem sabe até cair no paredão de novo.

Veja a programação dos próximos dias:

Quarta-feira (22/03): festa da líder Bruna

Quinta-feira (23/04): prova do líder + resultado da repescagem do BBB 23

Sexta-feira (24/04): leilão do poder coringa + festa

Sábado (25/04): prova do anjo + castigo do monstro

Domingo (26/04): formação do 11º paredão

Segunda-feira (27/03): jogo da discórdia

Terça-feira (28/03): eliminação do 11º paredão

A votação da enquete BBB 23 do Gshow já começou e ficará no ar até a quinta-feira, 23 de março. Para conseguir ajudar dois participantes a retornarem ao jogo, é necessário visitar o site oficial do reality show para votar, no endereço gshow.globo.com.

Os dois participantes mais votados pelo público retornarão para a casa e o programa voltará a ter 11 competidores. Até agora, antes dos dois repescados entrarem, a competição conta com Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao, Cezar Black, Domitila Barros, Gabriel Santana, Marvvila, Ricardo Alface e Sarah Aline.

Para ter seu voto validado no Gshow será necessário criar uma conta no site, caso ainda não tenha a sua. O processo é rápido, simples e não exige nenhum pagamento.

Depois da criação do login, é só acessar a enquete BBB 23 na página oficial do reality no Gshow, no endereço https://gshow.globo.com/realities/bbb/, e votar. Não há limite por conta ou IP!

A enquete BBB 23 do DCI também está no ar e pode ser votada por qualquer usuário do site quantas vezes quiser. No entanto, é importante frisar que ela não afeta o jogo. A votação parcial é extraoficial e serve como espelho da opinião pública, apontando o provável resultado da berlinda.