Enquete quem sai do BBB 22 terça: votação em tempo real

A votação da enquete quem sai do BBB 22 terça-feira, amanhã, 22 de março, continua aberta! Laís, Douglas ou Eliezer deve ser eliminado do reality após uma semana intensa no confinamento. É possível votar até a noite, durante o ao vivo do Big Brother Brasil, então até lá, veja o que diz a parcial.

Enquete quem sai do BBB 22 terça-feira

Enquete BBB 22: quem sai na terça-feira (22/03/22) Laís

Eliezer

Laís: a sister enfrenta seu primeiro paredão e é aponta com a possível eliminada. A médica faz do quarto Lollipop e foi aliada de Jade e Bárbara, e mantém rivalidade com Arthur.

Eliezer: o publicitário faz parte do Lollipop e também está enfrentando o primeiro paredão. Ele até participou da prova bate-volta, mas não teve muita sorte e continuou na berlinda.

Douglas: veterano do paredão, o brother foi indicado pelo contragolpe de Laís

Quem está saindo do BBB 22 – enquete uol

Desde o início da votação, na madrugada de domingo, a enquete já apontava o eliminado da vez e em nova consulta Laís é quem está saindo do BBB 22. Na votação do UOL, a jovem tem 78,64% dos votos do público para sair do reality.

Segunda-feira – Parcial enquete UOL da 14 horas de segunda (21/3)

Laís eliminada com 71,75% dos votos

Douglas no segundo lugar, com 11,55%

Eliezer em último com 9,81%

Quando acaba o BBB 22

O BBB 22 vai acabar no dia 26 de abril, uma terça-feira, após completar 100 dias ininterruptos no ar. O Big Brother Brasil 2022 estreou no dia 17 de janeiro. A temporada contou com 22 participantes, sendo que Maria foi expulsa, Tiago desistiu e outros dois entraram através da Casa de Vidro.

No ano passado, a edição que fez Julitte campeã do Big Brother Brasil também contou com 100 dias. Já o BBB 20 foi esticado por 4 dias e foi exibido de 21 de janeiro a 27 de abril.

Quem ganhar o BBB 22 vai levar para casa um prêmio de R$ 1,5 milhão, além dos prêmios distribuídos ao longo do programa. Vinte e duas pessoas entraram na disputa, mas apenas três chegaram a votação final do público.

Até lá, continue votando na Enquete BBB 22 do DCI.