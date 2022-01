Enquete + votação: quem vai ganhar o BBB 22?

A nova temporada do Big Brother Brasil mal começou e o público já está escolhendo os favoritos e os vilões. Alguns dos brothers do grupo Pipoca já ganharam números expressivos nas redes sociais e até a torcida de famosos. Agora que os participantes já foram apresentados, quem vai ganhar o BBB 22? Vote na enquete BBB 22 e deixe sua opinião nos comentários.

Vinicius – Quem vai ganhar o BBB 22?

Vinicius fez sucesso desde o seu vídeo de apresentação. Em apenas três dias, o cearense alcançou a marca de 2 milhões de seguidores e foi o primeiro do grupo dos anônimos a conseguir o selo de verificação no Instagram. Carlinhos Maia, Ney Lima, Cleo e David Brasil são algumas das celebridades que demonstraram apoio ao brother nas redes.

Eslovênia

Eslovênia também já tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e está fazendo sucesso nas redes sociais. Logo no primeiro dia, a sister teve um desentendimento com Natália, depois da sister achar que a Miss Pernambuco não queria que ela ficasse no quarto Lollipop.

Rodrigo – Quem vai ganhar o BBB 22?

Rodrigo já chamou a atenção da cantora Anitta por sua beleza – a poderosa até brincou que está o esperando na porta do Projac. O brother viralizou na primeira noite do BBB 22 por não conseguir disfarçar o ‘ranço’ que estava sentindo de Naiara Azevedo. No Instagram, o gerente comercial já tem mais 400 mil pessoas que o acompanham.

Jessilane

A sister também foi uma das participantes que se destacou no vídeo de apresentação. A professora de biologia é seguida por mais de 300 mil pessoas no Instagram e os internautas já até fizeram memes com a sister no Twitter. Mas quem vai ganhar o BBB 22? Dê seu palpite.

Laís – Quem vai ganhar o BBB 22?

Laís foi a primeira sister do grupo Pipoca a ser anunciada pela Globo. A médica ganhou mais 51 mil seguidores desde ontem e ultrapassou a marca de 500 mil seguidores. Logo no primeiro dia, a sister foi uma das participantes que reprovaram o comportamento de Naiara Azevedo em relação a divisão das camas.

Eliezer

quem vai ganhar o BBB 22? Um dos participantes é o Eliezer com a sua risada, que se assemelha a um ronco e chamou atenção até do apresentador Tadeu Schmidt. Uma das frases dita por ele durante o confinamento, em que ele se afirma ser “descontruído” e fã de Britney Spears, também viralizou nas redes. O brother já é seguido por 244 mil pessoas.

Lucas – Quem vai ganhar o BBB 22?

O médico tem chamado atenção por sua beleza e também repercutiu na internet após dizer que é um “hétero top do bem”. No Instagram, ele ganhou 40 mil seguidores no primeiro dia do programa e já alcançou a marca de 200 mil fãs.

Bárbara

Uma conversa entre a modelo e Laís repercutiu ontem entre os internautas, quando as duas disseram “que comecem os jogos” enquanto falavam sobre a atitude de Naiara Azevedo de não querer compartilhar a cama. Nas redes, a loira já tinha um alto número de seguidores antes do BBB 22 e agora conta com 497 mil.

Natália – Quem vai ganhar o BBB 22?

Além do desentendimento com Eslovênia, Natália também repercutiu negativamente após dar uma declaração controversa sobre escravidão e racismo no Brasil. “Sou preta e vim como escravo sim, por que a gente era eficiente, por que a gente era bom”, disse. Ela foi a segunda pessoa que menos ganhou seguidores e está com 200 mil. E aí, quem vai ganhar o BBB 22?

Luciano

Antes de entrar na casa do BBB, o público já havia feitos memes com Luciano devido a tweets antigos do brother que vierem à tona. O ator e bailarino soma 240 mil seguidores nas redes.

Douglas Silva – Quem vai ganhar o BBB 22?

Douglas Silva também tem feito sucesso na internet. Os vídeos do brother dançando com a filha conquistou o público e já rendeu mais de 700 mil seguidores para o ator. Ele é conhecido por interpretar Dadinho em ‘Cidade de Deus’ e Acerola em ‘Cidade dos Homens’.

Brunna Gonçalves

A bailarina já chegou na casa do BBB 22 ensinando coreografias para todo mundo e o público torce para que ela construa uma amizade com Vinícius. Famosa, a influenciadora digital e esposa de Ludmilla ganhou mais 57 mil seguidores após a estreia do programa e agora soma 3.9 milhões de fãs.

Tiago Abravanel – Quem vai ganhar o BBB 22?

O neto de Silvio Santos também tem conquistado ainda mais fãs após a entrada no BBB 22. Desde a estreia, mais 66 mil seguidores começaram a acompanhar o ator nas redes. Tiago já virou meme por ser o primeiro a fumar dentro da casa, sendo comparado a Fiuk, do BBB 21, e Dona Geralda, do BBB 16.

Pedro Scooby

Nos últimos dias, não se falou de outra coisa na internet que não seja o vídeo postado por Luana Piovani, ex-mulher do atleta, sobre a ida de Pedro ao BBB. O programa até fez uma brincadeira durante a edição ao dizer que “o Brasil está vendo, menos a Luana”. Os memes com a situação de Pedro renderam mais 37 mil seguidores para ele após a estreia.

Maria

Quem também já virou meme é Maria, após um compilado de vídeos da sister pegando as bebidas de todos os outros brothers durante a festa de ontem circularem nas redes sociais. 34 mil novas pessoas passaram a acompanhar a atriz e cantora desde a estreia do programa.

Paulo André – Quem vai ganhar o BBB 22?

Por enquanto, Paulo André tem se mostrado um pouco mais reservado que os outros brothers. Nas redes, ele conquistou mais 28 mil seguidores e chegou a marca de 300 mil. Ele é conhecido por participar das provas de atletismo nos Jogos Olímpicos.

Jade Picon – quem vai ganhar o BBB 22?

Jade é uma dos três participantes que testaram positivo para a covid-19 e só vai entrar na casa na quinta-feira (20). Apesar de ainda nem ter aparecido no reality, ela já ganhou mais 100 mil seguidores desde a estreia do programa e agora soma o número de 14.6 milhões de fãs no Instagram.

Linn da Quebrada

Linn também só vai entrar na casa mais vigiada do Brasil nesta quinta, devido a covid-19. Mesmo estando presente no primeiro episódio apenas através de um VT, a cantora, atriz e ativista social ultrapassou os 600 mil seguidores ao ganhar mais 38 mil fãs desde segunda.

Arthur Aguiar – Quem vai ganhar o BBB 22?

Por fim, Arthur se junta a Jade e Linn no grupo de participantes que entrará na casa no final de semana. Apesar do ator ainda não estar no programa, não faltam memes sobre a polêmica das traições e fofocas sobre o casamento do famoso, inclusive até entre os brothers da casa, que classificaram Arthur como “o que pegou todo mundo”. Desde ontem, ele ganhou 32 mil seguidores.

