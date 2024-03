Parcial UOL BBB 24: pós Sincerão pode eliminar sister com alta rejeição

Os brothers Buda, Isabelle e Yasmin estão no paredão e agora eles dependem do público para continuar na disputa. O resultado oficial só será anunciado na noite desta terça-feira (12), mas a parcial da enquete UOL do BBB 24 já mostra quem deve ser o próximo eliminado do reality, mas com o barraco após o Sincerão de ontem, o resultado de hoje pode já estar definido.

Enquete UOL parcial quem sai

Quem deve ir sair do BBB 24 é a Yasmin, de acordo com a Enquete UOL parcial. Por volta das 10h de terça-feira, ela já tinha recebido 80,89% das intenções dos votos. Lucas Henrique tem 14,14% dos votos para sair e Isabelle os outros. 4,96%

A diferença para os outros emparedados é o que chama atenção na parcial, e a distância entre eles pode estar ligada à confusão que aconteceu na casa após o Sincerão. Para defender Yasmin, Leidy jogou as roupas de Davi na piscina e instalou o caos no reality.

No total, foram contabilizados mais de 650 mil votos até o momento da consulta. A parcial da enquete UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado na terça pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Quando é a eliminação - Enquete UOL parcial

A eliminação será na terça-feira, 12 de março de 2024, a partir das 22h30, de acordo com a programação oficial do canal, logo após Renascer.

A votação continuará aberta até o horário do programa ao vivo e Tadeu Schmidt anunciará o nome de quem recebeu mais votos para ser eliminado.

Votar BBB 24 Gshow

O Big Brother Brasil 2024 oferece dois tipos de voto, isso na intenção de tornar a votação mais justa. Há o voto único, feito através do CPF, e o voto da torcida, onde o público pode participar quantas vezes quiser.

O resultado é uma média das duas formas de votação. Para votar, é necessário ter uma conta no portal. Para realizar o seu cadastro, acesse o endereço https://gshow.globo.com/.

Programação

Terça-feira (12/03): dia de eliminação

Quarta-feira (13/03): festa do líder

Quinta-feira (14/03): prova do líder

Sexta-feira (15/03): festa

Sábado (16/03): prova do anjo;

Domingo (17/03): lá vem paredão.