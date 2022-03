Votar na Enquete BBB 22: Scooby, Lucas ou Paulo André, quem sai

Quem deve sair do Big Brother Brasil 22? Lucas, Pedro Scooby e Paulo André então na berlinda e o público agora precisar Votar na Enquete BBB 22 para definir os rumos do reality. A votação será encerra na noite de terça-feira, 28.

Como foi formado o paredão do BBB 22

A formação do paredão do BBB22 começou com Paulo André entregando o colar do anjo a Arthur. Em seguida, Linna decidiu escolher Paulo André ao paredão, sendo assim, o atleta foi direto para a berlinda sem direito ao bate-volta. A votação seguiu no confessionário e Lucas e Scooby foram os mais votados pela casa.

O estudante de medicina ganhou direito ao contragolpe e escolheu Eliezer para a disputa, que no fim das contas acabou de salvando na prova bate-volta.

Quem já saiu do BBB 22?

Desconsiderando Maria, que foi expulsa, e Tiago Abravanel, que pediu para sair, a eliminação desta semana será a nona baixa oficial do Big Brother Brasil. Veja a lista com todos os eliminados do programa:

1ª semana: Luciano foi o primeiro eliminado do BBB 22. Ele recebeu 49,13% dos votos.

2ª semana: O segundo eliminado do reality foi Rodrigo, que recebeu 48,45% dos votos.

3ª semana: Com 57,77% dos votos na enquete da votação do BBB 22, Naiara Azevedo foi a terceira eliminada do reality.

4ª semana: Bárbara foi eliminada com 86,02% dos votos, sendo a quarta baixa oficial do BBB 22.

5ª semana: Brunna Gonçalves deixou o confinamento na quinta semana com 76,18% dos votos.

6ª semana: Larissa, participante da casa de vidro, deixou o confinamento com 88,59%.

7ª semana: Jade Picon foi eliminada no segundo paredão com mais votos da história do reality. Ela recebeu 84,93% dos votos.

8ª semana: Vinicius foi eliminado com 55,87 % dos votos. Ele foi derrotado por Gustavo e Pedro Scooby.

9ª semana: Laís saiu com 91,25% dos votos