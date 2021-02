Entenda o significado do sábado de aleluia para os católicos

O dia que antecede o domingo de pascoa é chamado de sábado de aleluia ou sábado santo pelos religiosos. Embora, a quaresma já tenha chegado ao fim, a ideia deste dia é orar e refletir, pois é o dia em que Jesus está morto e ninguém sabia que ele voltaria. Portanto, os fiéis chama o sábado de dia do silencio e se resguardam esperando a ressureição de Cristo.

Em 2021, o sábado de aleluia será dia 3 de abril. Confira mais sobre as tradições desta data.

O que é celebrado no sábado de aleluia?

O sábado de aleluia, ou sábado santo, é dia que antecede a ressureição de Jesus, após ter sido morto na sexta-feira santa. É o momento em que os fiéis se preparam para celebrar a vida de Cristo.

O nome Sábado de Aleluia vem da tradição na Igreja Católica de não dizer “aleluia” na missa durante a Quaresma. No fim do Sábado de Aleluia, finalmente se diz aleluia, para anunciar o início da Páscoa. Segundo diz a Bíblia cristã, o sábado de aleluia foi um dia de muita tristeza para os seguidores de Jesus, pois este havia sido morto e sepultado. Como ninguém esperava a ressureição, todos passaram o dia em luto e silêncio. Por isso, o sábado santo é entendido como o dia da espera pela volta de Jesus.

Ao final do sábado de aleluia, é celebrada a celebrada a Vigília Pascal, “a mãe de todas as vigílias”. Nessa missa, a vida de Cristo e a esperança são comemoradas. Ao final da vigília, pode-se dizer “glória” e “aleluia”, que foram omitidos durante o período da quaresma.

Vigília Pascal

A vigília se desenvolve em quatro etapas, são elas:

Liturgia da luz: nesta etapa se acende o Círio Pascal e realiza-se a Benção do Fogo, que simbolizam Cristo morto e ressuscitado.

Liturgia da palavra: neste momento são feitas as leituras da Bíblia, mais especificamente cinco leituras de trechos do Antigo Testamento, intercalados por salmos e orações.

Liturgia batismal: esta etapa fala do batismo ou renascimento, que é um dos principais ensinamentos da pascoa, já que Jesus revive para seus fiéis. Nesse momento acontece a benção da água e a renovação das promessas de batismo.

Eucaristia: segundo a Canção Nova, essa é a parte mais importante da noite. É o momento em que acontece a eucaristia, a celebração do corpo e sangue de Jesus, por meio de pão e água. É considerada a eucaristia mais importante do ano, pois está sendo celebrada a ressureição de Jesus.

Pode comer carne no sábado de aleluia?

Não há uma regra que afirme que os fieis não podem comer carne vermelha ou que podem comer apenas peixe durante a semana santa. Já que não há nenhuma normal desse tipo descrita no Código de Direito Canônico da Igreja Católica. O que a Igreja prega é que os cristãos devem se abster de carne ou outro alimento durante o período. Como o sábado de aleluia é um dia de reflexão, oração e penitência, os fiéis devem se abster dos prazeres luxuosos também. Portanto, recomenda-se que mantenham o jejum e as abstenções durante o sábado também.

Pode ouvir musica no sábado de aleluia?

Assim como para o alimento, não há uma regra que diga que não se pode ouvir música no sábado santo. O que as Igrejas pregam é que o dia que antecede a pascoa deve usar usado para reflexão e oração. Portanto, os prazeres do mundo devem ser excluídos, pois o momento é para que as pessoas sintam a tristeza e dor da morte de Jesus, assim como Maria e seus discípulos.

O que não se pode fazer no sábado de aleluia?

Segundo a tradição católica, o sábado de aleluia é um dia de reflexão, um momento para estar junto de Maria, mãe de Jesus, que viu o filho morrer e aguarda a ressureição. Por isso, a ideia é ficar resguardado e orando. Em entrevista ao jornal Piauí, o padre Amadeu Matias explicou que o dia deve ser guardado para o senhor, portanto, não convém que os fiéis comam comidas prazerosas, vão à festas ou tomem bebidas alcoólicas.

“O comportamento dos fiéis para o Sábado é de silêncio, não é prevista nenhuma celebração, nenhuma reunião, a não ser a vigília pascal à noite. Vivemos esse dia junto com Maria, a mãe que viu o filho morto e espera a ressurreição”, explica.

O que significa tirar a aleluia?

Esse é um termo antigo, que significa bater ou castigar alguém. Como na sexta-feira santa há muitas ações que são condenadas pelos cristãos, os pais deixavam de castigar seus filhos. Portanto, as crianças que desobedeciam ou faziam algo errado, não apanhavam na sexta. Contudo, no sábado, já haveria um passe livre para que os pais castigassem os filhos, por isso, estariam tirando a aleluia das crianças. Contudo, essa é apenas uma tradição, não há respaldo na Igreja Católica de que isso deve acontecer o que está correto.